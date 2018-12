Fredag kl. 20.30: Se Wolves – Liverpool

1-3-tapet mot erkerival Liverpool ble José Mourinho siste som Manchester Uniteds manager.

​Se hvordan Xherdan Shaqiri senket Manchester United øverst!

To dager etter tapet fikk Mourinho sparken, og ble erstattet av Ole Gunnar Solskjær, som forøvrig møtte pressen for første gang som sjef på Old Trafford fredag.

– De sa det var min feil

Xherdan Shaqiri kom fra benken og scoret to mål da Liverpool slo Manchester United 3-1 på Anfield. I etterkant rant det inn med meldinger på Liverpool-profilens mobil fra venner.

– Jeg fikk mange meldinger fra venner etter det skjedde. Det var mange fine meldinger om innsatsen min mot United. Så kom nyheten om Mourinho, og da skrev de: «Det er din feil», sier Shaqiri i et intervju med

De påstandene benytter Shaqiri anledningen til å sterkt avvise.

– Jeg tror ikke det var på grunn av mine mål og at vi vant kampen mot Manchester United ville skifte manager. Det er nok mange årsaker som ligger bak, men det betyr at kampen vil skrive seg inn i historien. Og den vil alltid være klistret i min historiebok også, mener han.

– Alle ønsker å spille

Shaqiris heroiske innsats mot Manchester United vil imidlertid ikke garantere ham en plass i Liverpools startoppstilling fremover.

– Alle spillere ønsker å spille, men det er normalt. Alle spillere er misfornøyd med å sitte på benken, men også det er normalt. Dette er fotball, og kun elleve spillere kan starte og treneren har sin kampplan for hver kamp, poengterer Shaqiri.

Liverpool møter Wolves i den TV 2 Sport Premium-sendte kampen fredag kveld, og kan med seier sikre seg et forsprang på fire poeng foran tabelltoer Manchester City.