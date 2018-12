Etter et innholdsrikt år gleder hekkeløperen Karsten Warholm seg til å senke skuldrene i jula. Programleder i God morgen Norge, Espen Fiveland, tar turen innom leiligheten hans for å hjelpe til med julemiddagen.

Det går derimot ikke helt etter planen.

– Jeg lurer på hvordan vi skal redde det her, sier Warholm.

Aluminiumsfolien som ligger over ribba sitter fast. Dermed blir svoren revet av når han fjerner folien.

Heldigvis får han Wenche fra God morgen Norge på tråden som gir råd til hvordan ribba kan reddes.

Få Wenches svortips i videovinduet øverst i saken.

WENCHE REDDER DAGEN: FaceTime er en genial oppfinnelse når ribbesvoren slår seg vrang.

Får kalender fortsatt

Warholm forteller at han er glad i julen og setter pris på å bruke denne tiden av året til å slappe av og lade batteriene.

– Jula for meg har alltid handlet om å ta det helt med ro, sier han.

En ting han erfarte etter han flyttet til Oslo var at moren sluttet å lage adventskalender til han. Dette fant derimot ikke verdensmesteren seg i.

– Det funket ikke for meg, så jeg fikk henne til å lage kalender for meg igjen, sier Warholm med et smil.

– Prioritering, ikke ofring

Under kuttingen av kålrot bringer Fiveland opp en tidligere kommentar Warholm har hatt, om idrettsutøvere som syter over at de har måttet ofre mye.

– Vi er veldig privilegerte som får stå opp hver dag og drive med det vi elsker, sier Warholm.

Han legger til at det innebærer at du må ta valg som gjør det mulig å drive med det som er viktig for deg. Han mener det er en prioritering, og ikke en ofring.

KOKKEN KARSTEN: Det hjelper med en vestlending ekstra når man skal lage pinnekjøtt med tilbehør for første gang.

Kjæreste i Oslo

Warholm bor i en leilighet sammen med tre kompiser. Under matlagingen åpner han opp om forholdet med kjæresten. Han forteller blant annet at hun også har flyttet til byen og bor sammen med en venninne.

ENDELIG I SAMME BY: Kjæresten Oda Djupvik (22) er også fra Ulsteinvik, men i høst flyttet hun til Oslo. Foto: Privat

– Da møtes vi når vi har tid og energi til det. Det er veldig hyggelig å bevare den følelsen av hvor hyggelig det er å se hverandre når man ikke gjør det hele tiden, forteller han.

Vellykket julemiddag

Etter praten med Wenche, får Warholm opp håpet om at ribba fortsatt kan reddes.

– Det virker som du lager mat med kjærlighet, så da tror jeg det blir bra, sier Wenche.

Programleder Espen Fiveland har også troa på at det ordner seg til slutt. Kanskje Warholm også har lært noe til neste gang han skal steke ribbe.

– Jeg tror dette blir en suksess, avslutter Fiveland.

Se Karsten og Espen forberede julemiddag i videovinduet i toppen av saken.