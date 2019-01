I 1983 startet et hemmelig prosjekt med kodenavn F1. Det var Toyota sjef Eiji Toyoda (nei, det er ikke en skrivefeil…) som innkalte til møte og la fram svært ambisiøse planer.

Det handlet om å utvikle et luksus-flaggskip. En bil med en helt unik kvalitet, masse utstyr, kraftoverskudd og komfort.

Det var like enkelt som vanskelig. De skulle lage en av verdens beste biler. Intet mindre…F1 betydde forresten Flagship One, for de som måtte lure på det.

Fyller 30 år

Når japanere vedtar noe, så gjennomfører de det som regel også. 60 designere, 1.400 ingeniører, 2.300 teknikere og 220 støttearbeidere satte i gang.

450 prototyper – ja, det er vilt mange – og én milliard dollar senere, resulterte F1-prosjektet i Lexus LS400 som debuterte på Detroit Motor Show i 1989.

Årstallet er viktig. I år fyller nemlig den første Lexusen 30 år. Det betyr at den blir veteranbil etter de norske reglene. Med det får den minimal årsavgift og også mulighet for svært gunstig forsikring. Det koster altså svært lite å eie den. Og med den legendariske Lexus-kvaliteten på selve bilen, bør det også være mulig å unngå veldig mye påkost her.

Les mer om brukte Lexus her

LS har alltid vært en viktig modell for Lexus – den startet også det som har blitt litt av et bileventyr.

Fortjener et godt hjem

– Jeg synes egentlig det passer veldig bra at denne blir veteran nå. Første generasjon LS er en bil som fortjener å bli tatt vare på. Å ha den som daglig bruksbil er absolutt ikke noe problem, men det føles på en måte ikke helt fair mot en bil som dette. Den fortjener et godt hjem – og å bli skikkelig tatt vare på. For eksempel som en bil nummer to eller tre, som man tar ut på fine dager, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Helt fra starten har LS vært viden kjent for suveren støydemping, ergonomiske interiør, komfort og motorytelse. Selv om den nå blir 30 år gammel, matcher den fortsatt langt nyere biler på mange områder.

– Dette var aldri ment å være noen sportsbil. LS kjennetegnes av høy komfort og mye luksus. Linjene var ikke moderne en gang da den kom og er det i alle fall ikke nå. Men det er noe tidløst over denne bilen, som gjør at den fortsatt står seg godt, sier Benny.

Lexus RX 400h: Luksus-SUV til folkepris

Fine materialer og svært høy byggkvalitete preget de første Lexus-interiørene.

Stor forskjell mellom bilene

– Kvaliteten er som nevnt meget god, men også en Lexus trenger nødvendig stell, og slitedeler. Etter 30 år kan i utgangspunktet alt skje. LS har ingen kjente gjengangerfeil, men en nøye sjekk er svært viktig før kjøp. Rust er nok potensielt det aller største problemet. Hvis den har fått lov til å vokse fram og spre seg, blir det fort svært kostbart å fikse. Så jeg ville startet der, og så naturligvis tatt en nøye gjennomgang av hele bilen. Av alt det tekniske/mekaniske, men også lakk og interiør. Er det helt og pent? Virker alt som det skal? Det er viktig, sier Benny.

Han understreker også at eierhistorikk ofte er helt avgjørende på så gamle biler:

– Ja, det kan være enorm forskjell på en en-eiers bil, som har fått alt nødvendig stell opp gjennom årene – og en bil med en rekke eiere som kanskje sist var på service for fem år siden. Dette var en fin og staselig bil da den var ny. Noen ble kjøpt av entusiaster, som behandlet dem svært pent. Det er ofte de beste bruktkjøpene du kan finne. Et lurvete eksemplar som bærer preg av mangelfull oppfølging, kan gi deg både bekymringer og store utgifter. Slike biler er det best å styre unna, fastslår Benny.

Lexus LFA: Kjøpte bil til 4,3 millioner - usett

Linjeføringen er tung og konservativ. Her var det ikke vanskelig å se at Lexus lot seg "inspirere" av datidens Mercedes S-klasse.

Volvo fikk sjokk

Ryktene sier forresten at Volvo kjøpte en av de tidlige LS-ene i USA, fikk shippet den hjem til Sverige - for så å demontere den for å finne ut hva Lexus egentlig hadde gjort.

De ble sjokkert. Ikke over alle avanserte fiks-fakserier og innovative løsninger, men over hvor enkelt det hele var, men også over den ekstreme byggkvaliteten og hvor nøyaktig det hele var satt sammen.

Det viste seg da også at kvaliteten og driftssikkerheten på en Lexus overgikk alt det som fantes på sin tid. Og det er naturligvis ikke dumt når du skal kjøpe i dag heller.

Dette var Norges billigste Lexus

Se video: Slik ser LS ut i dag

​