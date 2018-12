– En traumatisk opplevelse for de ansatte, sier banksjef.

Det var like etter klokken 10.30 fredag formiddag at banken i Longyearbyen på Svalbard ble ranet.

Politiet har pågrepet én person mistenkt for ranet.

Det melder Sysselmannen på Svalbard.

Det var Nordlys som først meldte om ranet.

– Like etter klokken 10.30 kom en person inn i våre lokaler i Longyearbyen og truet til seg verdier, sier kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank1 Nord-Norge til TV 2.

Traumatisk opplevelse

Ifølge Lofthus truet gjerningpersonen de ansatte i banken med et våpen. Han vil ikke si noe om hvilken type våpen det ble truet med.

– Det var tre av våre ansatte i banken under ranet. Ingen av dem kom fysisk til skade, men dette er selvsagt en traumatisk opplevelse for dem, sier Loftås.

Gjerningsmannen skal ha blitt pågrepet raskt, like ved banklokalet.

Den pågrepne tas hånd om og skal avhøres, sier kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen hos Sysselmannen.

Han ønsker vil å si noe om den pågrepne mannens alder eller nasjonalitet.

– Jeg vet ikke om det noen gang har vært et ran her i Longyearbyen før, sier Carlsen.

– Rene Kardemommebyen her

Kommunikasjonssjefen i Sparebank1 ønsker ikke å si hvor store verdier han fikk med seg under ranet.

– Det er heldigvis svært sjelden vi opplever at våre banker blir ranet, sier Loftås.

En kvinne i 50-årene var ute for å kjøpe lunsj da hun ble vitne til pågripelsen.

– Ved inngangen til banken så jeg to sysselmannsbetjenter som holdt en mann nede og satt på ham håndjern, sier kvinnen til TV 2.

Hun syns det er fryktelig at skjer noe slikt i fredelige Longyearbyen like før jul.

– Det er jo rene Kardemommebyen her oppe, vi låser ikke dørene engang. Det er fryktelig at det skjer et væpnet ran her, midt på lyse dagen, sier hun.