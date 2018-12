– Det mest dramatiske året i mitt politiske liv

Han og kona Lisa-Maria ventet sitt tredje barn, men mistet det. Noe som skjedde når det politiske dramaet var på sitt mest intense.

– Det gir jo et perspektiv om hva som er de viktige tingene, og det er jo for så vidt oppe i de politiske at det politiske er veldig viktig. Men vi er jo heldige. Vi har jo to barn og selv oppe i en så vond hendelse, så tenker vi at vi er utrolig heldige som har de to barna. De hjelper oss til å få livet til å gå videre, om vi vil eller ikke, sier han.

Han sier det faktum at barna alltid skal opp om morgenen og forventer foreldre som følger hverdagsrutinen, har gjort det lettere å gå videre. Hareide er også stolt av åpenheten til kona.

– Jeg synes det har vært fint av Lisa Maria at hun har vært åpen, og det tror jeg mange setter pris på. Det er mange som opplever dette, men det er ikke så mange som snakker om det. Jeg tror egentlig det er bra at vi snakker om det. For da blir det også lettere å takle, og sånn har det vært for oss, forteller tobarnsfaren.

– Hvordan var det å håndtere den prosessen og valgprosessen?

– Jeg tror, naturlig nok, at når noe sånt skjer så er det ingenting som er viktigere enn å være sammen med hverandre og å være sammen. Sånn tror jeg det er for alle familier. Når de opplever ting, så er familien og de nærmeste det viktigste. For meg er jo politikken jobben min, og da blir naturlig nok det satt på vent. For meg var det viktigste i de døgnene å være en støtte for Lisa Maria.

Gleder seg til mer tid med barna

Knut Arild Hareide er fortsatt partileder, men har allerede varslet sin avgang i etterkant av veivalget.

– Jeg kommer til å støtte opp om KrF, men når regjeringsplattformen er klar så vil det være naturlig at jeg går av som partileder, sier han.

– Hva står for tur da, for din del?

– Lisa Maria sa når jeg fortalte hva jeg skulle gi som råd denne høsten, at «det er jo en vinn, vinn, Knut Arild. Enten så lykkes du og det er kjempebra for KrF og for Norge. Det gir et bredt forankret KrF. Og hvis du taper, ja da vinner vi deg», forteller Hareide.

Partilederen sier at han gleder seg til å tilbringe tid med datteren på fem og sønnen på tre år.

– Det er klart at jeg ser hvordan kompisene mine er pappa. Jeg er nok en like god pappa som dem, men de har fått brukt mer tid på det og det ser jeg fram til. Det er det positive oppe i sånn som denne høsten da har blitt, sier tobarnsfaren smilende.

– Ofte hatt dårlig samvittighet

Selv håper Hareide på et mindre dramatisk år i 2019.

– Jeg tror nok at 2019 blir et roligere og litt kjedeligere år for meg enn 2018, og det er jeg nesten glad for, sier en lattermild Hareide.

– Har du et personlig nyttårsforsett?​

– Jeg tenker at når vi nå har gjort dette veivalget. Så er nok mitt nyttårsforsett at jeg skal ta ut det positive med det valget. Jeg skal få brukt mer tid på de jeg er aller mest glad i, sier han.

– Jeg har hatt åtte år som partileder, og da har jeg ofte kjent på at samme hvor jeg er så har jeg hatt litt dårlig samvittighet. Har jeg vært på jobben, som jeg har vært størstedel av tiden, så har jeg tenkt på de hjemme. Når jeg har vært hjemme, så har jeg tenkt at jeg skulle gjort en jobb for partiet. Så jeg skal ta ut den gevinsten med at jeg får gjort spennende ting på Stortinget, men brukt enda mer tid på de jeg er aller mest glad i, avslutter en smilende Hareide.