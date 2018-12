Som ett av syv søsken er artisten Elvira Nikolaisen (38) vant til å være omgitt av mennesker i julen. Og selv om samtlige i flokken gjerne skulle invitert henne hjem til jul, velger Nikolaisen i år å være alene.

– Hele dette året har jeg prøvd å snu på tradisjoner og konvensjoner. Jeg vil ikke være en slave av gamle mønstre, forklarer Nikolaisen.

Likevel innrømmer hun at hun har forståelse for at andre syns det er rart at hun velger bort julen hjemme på Moi, når hun har en så stor familie. Men Nikolaisen ser på det hele som et eksperiment og går inn i det med mye nysgjerrighet.

– Jeg har troen på at det er mulig å ha det fint, alene på julaften. Jeg vil gjøre det til en drømmefridag, sier hun.

Kan bli et savn

Planene har hun klare: Julaften skal hun gå i kirken, se på gamle Disney-filmer, kanskje møte en venn for en juledrink, og bruke lang tid på å lage mat. På menyen står «Pasta alà Christmas».

Men at hun kommer til å savne julestemningen fra Moi, er hun ikke i tvil om.

– Jeg vil nok savne følelsen av å våkne til høytid og duften av pinnekjøtt, sier hun.

Og selv om dette er fullt og helt 38-åringens valg, innrømmer hun at hun blir litt sentimental bare av å tenke på julen hos mor og far.

– Hele dagen er «old school»-julestemning hos oss. Lyden av gamle juleplater, juletreet som mamma alltid pynter, og å se «Tre nøtter til Askepott» sammen med søsknene mine, forteller Nikolaisen.

Samtidig tror hun det kan være bra å kjenne på savnet, og kjenne på at de er heldige som har hverandre, selv om de ikke kan være sammen i julen.

Vil bli kjent med seg selv

Nikolaisen mistenker at det kanskje er den biologiske klokken som tikker. I en alder av 38 har hun ikke egen familie ennå. For en som har hatt kjæreste siden hun var 12 år, har de siste to årene som singel vært en liten reise i å bli kjent med seg selv på nytt.

– Nå skal jeg være alene på selve julaften. Kanskje jeg vil lære enda litt mer av det, forklarer hun.

– Men det kan jo hende jeg angrer på valget i løpet av dagen.

Ufrivillig alene

For Tale Maria Krohn Engvik (38), også kjent som Helsesista, er julen alene litt mindre frivillig. Hun skal nemlig feire sin første jul uten barna på åtte og fem år.

– Jeg har foreløpig ingen planer, og tanken er å holde det sånn. Jeg tror jeg rett og slett bare skal være hjemme og føle litt på det.

Samtidig understreker hun at hun er glad for at barna har muligheten til å reise bort sammen med pappaen sin og at det viktigste er at barna har det bra og får være med begge foreldrene sine. Hun har også en plan om en liten julefeiring med barna når de kommer tilbake igjen.