Fant rå kylling, råtten frukt og skitne kluter

Joe and the juice:

«Hos JOE & THE JUICE er hygiene, kvaliteten på våre produkter og kundeopplevelse våre topprioriteter. Vi gjør alle nødvendige tiltak for å sikre at alle våre butikker rundt om i verden samsvarer med våre høye standarder og forventninger. Vi er stolte av å gi den beste opplæringen til staben vår, og vurderer kontinuerlig trening og butikkytelse.»

Pizzabakeren:

«Vi har dessverre en alvorlig surmunn-rapport som skyldes flere uheldige omstendigheter under sommerens hetebølge. Det skal uansett selvsagt ikke skje. Vi forventer at vårt nye utvidede internkontroll-system skal være så bra at vi oppdager eventuelle avvik på et svært tidlig tidspunkt. Våre kunder skal aldri være i tvil om at maten vi serverer er trygg.»

Domino’s Pizza:

«Av de 30 tilsynene fra Mattilsynet fikk vi 28 smilefjes, ett nøytralt og ett negativt. Dette ble umiddelbart rettet opp og restauranten fikk smilefjes igjen etter bare tre dager. I Domino’s Pizza har vi den høyeste fokus på mattrygghet. Utover våre grunnleggende rutiner for mattrygghet, gjør vi fortløpende vurderinger av rutiner og praksis for å sikre at vi alltid er ett steg foran for å sikre at våre kunder hver dag får et topp produkt»

Peppes pizza:



«Mattilsynet gjør en viktig jobb. Vi er veldig fornøyd med at i denne perioden av til sammen 569 kontroller, kun har fått én sur munn. Den ene sure munnen hos Peppes Pizza, er en for mye, men Mattilsynet omgjorde den til en smilemunn to dager senere. Vi har stor fokus på matsikkerhet, det er en naturlig og svært viktig del av den daglige restaurantvirksomheten. I våre restauranter utfører vi i egen regi anmeldte og uanmeldte kontroller.»