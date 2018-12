Totalt var syv menn fra minst to ulike kriminelle grupperinger tiltalt for å ha skutt mot hverandre på Lambertseter natt til 12. mars i år.

Bakgrunnen for skytingen skal ha vært en konflikt mellom to av mennene.

Flere av de involverte har forklart at det dreide seg om kjøp av kokain og en mindre gjeld i den forbindelse. Konflikten startet med krangel og munnhuggeri, men eskalerte og endte med flere skyteepisoder i Oslo.

Først skal det ha blitt løsnet to skudd med en pumpehagle ved idrettsanlegget på Jordal.



Deretter forflyttet konflikten seg til Lambertseter hvor det ble løsnet en rekke skudd med ulike våpen. Minst seks skudd traff veggen på en boligblokk, mens to skudd gikk gjennom ulike vinduer på en fritidsklubb.

Seks av syv dømt

Fem av de syv tiltalte erkjente straffskyld etter tiltalen. Seks av de syv ble domfelt.

En kjent kriminell 33-åring er dømt til fengsel i to år for skytingen på Lambertseter, samt flere andre mindre forhold.

En 36-åring, som også er godt kjent for politiet, er dømt til fengsel i to år og syv måneder for skytingen og en rekke andre forhold, blant annet en annen skyteepisode.

En 20-åring er dømt til fengsel i to år.

En 25-åring er dømt til fengsel i to år og to måneder.

En 32-åring, også han godt kjent for politiet, er dømt til fengsel i to år og tre måneder.

En 26-åring er dømt til fengsel i seks måneder.

Hardbarket miljø

En 33-åring ble frifunnet. Mannen er imidlertid siktet og varetektsfengslet for et drap som skjedde noen timer etter skytingen på Lambertseter. Disse to sakene sees imidlertid ikke i sammenheng.

Totalt har 16 personer vært siktet i det politiet omtaler som en «svært omfattende etterforskning mot et hardbarket kriminelt miljø». Politiet gikk tidlig ut og understreket at hendelsen raskt kunne ført til tap av liv.

– Vi er fornøyd med at retten la seg på samme utgangspunkt for straff som oss. Samtidig registrerer vi at retten er uenig i bevisvurderingen for personen som ble frifunnet. Nå skal saken vurderes hos statsadvokaten før det tas stilling til ankespørsmålet, sier politiadvokat Ida Fengsrud.