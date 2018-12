– Når det gjelder vurderingen av videoen som angivelig viser drapene, gjenstår det fortsatt en del arbeid med teknisk analyse og vurdering. Vi mener likevel å ha grunnlag for å si at det så langt ikke er noe konkret som tyder på at videoen ikke er ekte. Vi samarbeider tett med dansk politi i det arbeidet vi gjør.

Det sier kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen til TV 2. Dataeksperter i norsk, dansk og marokkansk politi har de siste dagene jobbet på spreng med å verifisere innholdet.

TV 2 har sett innholdet i den aktuelle videoen, som viser at en kvinne blir halshugget.

Funnet i teltet

Mandag ble norske Maren Ueland (28) og hennes danske studievenninne Louisa Vesterager Jespersen (24) funnet drept i teltene sine. De var på tur i Atlasfjellene i Marokko, noen mil utenfor Marokko.

Onsdag begynte videoen å spre seg på Internett. Torsdag morgen holdt Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen en pressekonferanse der han fortalte offentligheten om filmen. På det tidspunktet var det ikke innholdet verifisert.

– Det sirkulerer en fullstendig forferdelig video på nettet, som angivelig viser drapet på en av kvinnene, sa den danske statsministeren.

IS-video tatt opp i forrige uke

Status i etterforskningen er at totalt fire menn er pågrepet og mistenkt for dobbeltdrapet. Én ble pågrepet tirsdag, mens de tre siste ble pågrepet i en buss i Marrakech torsdag.

Politiet i Marokko har tidlig koblet de fire mennene til ekstreme islamistiske grupper. Torsdag dukket de fire opp i en video der de sverger troskap til IS-lederen.

– Kripos har nå fått bekreftet fra myndighetene i Marokko at de pågrepne i saken, er de samme som figurerer på en video med fire menn som sverger troskap til IS foran et flagg. Videoen skal være tatt opp i forrige uke, før drapene. Verken Norge eller Danmark synes å bli nevnt i videoen, ei heller noe spesifikt om hvilken handling de skulle utføre, skriver Kripos i en pressemelding.

Delte meninger

I videoen sier de fire blant annet følgende:

«Vi har vært vitne til angrepene, tiden er inne for å slå tilbake med full styrke. Budskapet vårt er til tyranniet og deres etterretning. Vi har ikke glemt det. Vi har takket Gud og er klare til å slå til. Vi advarer dere, vi har forberedt et angrep. Vi sverger til Gud at vi skal ta hevn. Amen».

Terrorekspertene Thomas Hegghammer og Tore Hemming skrev torsdag i sosiale medier at angrepet diskuteres i en IS-gruppe, som fremstår som delt.



Den ene delen feirer at drapene vil kunne ødelegge Marokkos turistindustri, mens den andre delen er bekymret for at angrepet vil føre til massefengsling av jihadister i landet.