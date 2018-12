På 80-tallet var det knapt noe som symboliserte velstand i like stor grad som en Mercedes Geländewagen.

I praksis var dette nærmest en traktor – som kunne krabbe fram over alt. Men spekket med masse utstyr og stor motor, ble den også en form for luksusbil. Da ble den også steindyr!

Og skulle du vise naboene og verden at du hadde lykkes på børsen 80-tallet, var G-klasse selve statussymbol nummer én.

Det er også en modell som har vært mer eller mindre identisk helt siden den ble lansert i 1979.

Men i år ble den endelig tilgjengelig i en helt ny utgave. Og da våknet kjøpesterke nordmenn, igjen. Ikke bare vil de ha G-klasse – de vil ha topputgaven: AMG G 63.

Rekordår

At nordmenn har sansen for Mercedes og deres AMG-modeller er det ingen tvil om. 2018 ligger an til å bli nok et rekordår. Nøyaktig antall er ikke klart enda, men det blir uansett mer enn de 250 som ble solgt i 2017. Som også var et rekordår.

Og faktisk er selveste AMG G 63 et av de store lokomotivene i salget.

Akkurat det er nesten litt bisart. For som på 80-tallet, er dette en av de aller dyreste nybilene du kan få kjøpt i Norge.

Snart 50 kontrakter

Startprisen er drøyt 2,5 millioner. Men det er knapt noen som kjøper denne uten ekstrautstyr for minst 200.000 kroner.

PR- og informasjonssjef hos Mercedes Norge, Audun Hermansen, kan fornøyd konstatere at bilene rives bort, selv uten noen form for markedsføring.

– Vi nærmer oss faktisk 50 kontrakter. Våre forhandlere er rett og slett blitt rent ned av kunder som ønsker å sikre seg et eksemplar, forteller han.

Det er først og fremst LED-lysene som avslører at dette er nye G-klasse, og ikke forgjengeren.

Bøllebil

G-klasse utstråler en god porsjon bøllebil, allerede med eksteriørdesignet. Her har man nemlig valgt å beholde veldig mye av de opprinnelige linjene. Det vil si at den er omtrent så strømlinjeformet som en murstein. Og mange vil måtte se to ganger, for å skille den fra forgjengeren.

Om du tror dette er blant markedets minst miljøvennlige biler, er det ganske riktig. I alle fall når vi tar for oss AMG-utgaven.

Her må du svare for knappe 300 gram CO2 per kilometer – og et forbruk på 1,3 l/mil, hvis du er fjærlett med høyrefoten.

Sportsbil-akselerasjon

Akkurat det å beherske seg i en slik bil, er nok ikke så lett. For her får du en råsterk 4-liters V8-motor på 585 hk – som har 850 Nm allerede fra 2.500 omdreininger.

0-100 går unna på 4,5 sekunder, mens toppfarten er 240 km/t.

På AMG G 63 har 4MATIC-systemet også fått en mer bakhjulsdrevet karakteristikk, med en fordeling på 60/40 for bedret kjøredynamikk.

Visuelt kjennetegnes G 63 av eksosrør på siden, bredere skjermer, AMG-spesifikk grill og 22-tommers AMG-felger, som er standard.

PS: På bruktmarkedet får du Geländewagen helt ned i 75.000 kroner. Da er det gjerne "feltvogn", av typen som ble brukt i militæret. I skrivende stund ligger det over 100 til salgs på Finn.no.

De største endringene har kommet på innsiden. Her er det nå topp moderne og luksus i særklasse – på et helt annet nivå enn tidligere.

