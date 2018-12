Se Cardiff-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag kl. 18.30!

Hvordan løse problemet Paul Pogba?

Mange peker på Ole Gunnar Solskjærs kobling til den franske superstjernen på Manchester Uniteds reservelag for snart ti år siden som en av reseptene sin skal få Pogba tilbake i form.

– Det handler om å få alle spillerne på deres beste. Snakke med dem. Selvsagt på treningsfeltet og få inn filosofien inn og måten vi ønsker å spille på. Uansett hvilket lag og spillere du trener, har alle en oppfatning av hvordan man spiller. Dette er kvalitetsspillere. Det blir lettere å få dem til å utfolde seg, sier Solskjær på spørsmål fra TV 2 under fredagens pressekonferanse uten å snakke konkret om Pogba.

Mesteparten av tiden i Manchester United etter at José Mourinho hentet Pogba tilbake til klubben som verdens dyreste fotballspiller har vært en skuffelse for franskmannen. Til tross for at Pogba dominerte i Juventus og var en helt sentral brikke i Frankrikes VM-triumf i Russland i sommer har suksess og jubel uteblitt i Manchester United. Spillet har vært svakt og forholdet til Mourinho surnet stadig mer for hver dag som gikk.

Konfliktene har vært mange og ingen av partene klarte å legge skjul på at det var splid. Nå håper og tror mange United-tilhengere at Solskjær skal blåse nytt liv i en spiller med potensial og kvaliteter i den ypperste verdensklasse. Det samme gjelder for høyt gasjerte Alexis Sánchez og flere av stjernene som har underprestert.

Noe av det som ble Mourinhos bane - sett bort fra de svake resultatene - var måten laget spilte på. Det er blitt snakket mye om "The United Way" og angrepsfotball fra tiden under Sir Alex Ferguson.

Med Mourinho ved roret har man hatt en mer destruktiv tilnærming til spillet.

– Vi spilte uten frykt og med mot. Du løp utpå og utfoldet deg. Ta risiko. Den siste kampen han (Sir Alex) hadde var 5-5-kampen mot West Brom. Du ønsker selvsagt ikke å slippe inn fem mål, men det var nesten en perfekt måte å avslutte det på. Det er måten han spiller fotball på. Jeg vil at de skal være gutter som elsker å spille fotball foran verdens beste fans. Gode spillere er lettere å trene enn dårligere spillere, smiler Solskjær.

Nå gjenstår det å se om spillerne vil sprudle og angrepsfotballen er tilbake på Old Trafford. Ansettelsen av Solskjær, som i sommer uttalte at han ville bygget laget rundt Pogba, er i alle fall et tydelig tegn om at klubben vil tilbake til røttene ...