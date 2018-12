José Mourinho er ferdig i Manchester United, og ifølge The Daily Mail ønsker han seg raskt tilbake i en ny trenerjobb.

Kilder nær portugiseren hevder overfor Sportsmail at Mourinho ikke har noen intensjoner om å ta en lang pause fra fotballen, og allerede sikter seg inn på en ny jobb.

Portugiseren skal, ifølge avisen, være av den oppfatning at en dårlig klubbledelse gjorde at han ikke lykkes med å vinne Premier League i løpet av sine og to og et halvt år på Old Trafford.

– Han følte seg svekket etter at klubben ikke stoppet kritiske røster, blant annet fra tidligere spillere i media. Dersom klubben hadde en sterkere ledelse, så ville ikke all støyen ha påvirket garderoben og fansen, mener Mourinho, skal en tro kilden nær den profilerte manageren som har snakket med.

Kobles til LA Galaxy

Nå ryktes det at José Mourinho kan bli gjenforent med Zlatan Ibrahimovic for tredje gang, denne gang i Los Angeles Galaxy, som også har Ola Kamara i stallen.

Spekulasjonene kommer etter at både Dominic Kinnear og tidligere Portland Timbers-sjef Caleb Porter takket nei til å ta over La Galaxy.

– Tiden er riktig for at José Mourinho kommer til USA og tar over LA Galaxy. Mourinho har ikke de samme mulighetene til å trene de største klubbene i Europa, og Galaxy har råd til å betale det han skulle kreve i lønn. Dessuten vil han bli gjenforent med Zlatan Ibrahimovic – en av Mourinhos absolutte favorittspillere, sier Sports Illustrateds anerkjente journalist Grant Wahl til Planet Futbol, ifølge Aftonbladet.

LA Times-journalisten Kevin Baxter mener imidlertid det er lite trolig at Mourinho tar over en klubb i MLS allerede nå.

– Mourinho elsker California og liker Zlatan. Men det er trolig at hans kontrakt har en klausul som gjør at han taper penger om han overtar en klubb i MLS, skriver han på Twitter.

Det er ikke bare LA Galaxy som nevnes som en ny potensiell arbeidsgiver for den verdenskjente treneren.

– Tre klubber kan være aktuelle i Europa

Den engelske tabloiden The Mirror påstår at det for øyeblikket finnes tre storklubber i Europa som kan være interessert i Mourinhos tjenester: