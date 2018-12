– Jeg har allerede vært i kontakt med Ferguson

​ Se Cardiff-Manchester United lørdag fra kl. 18.00

Ole Gunnar Solskjær holdt sin første pressekonferanse som Manchester United-manager fredag formiddag.

Der pratet nordmannen om rollen Sir Alex Ferguson har spilt for ham gjennom karrieren.

– Han har påvirket meg på alle mulige måter. Måten han har vært med mennesker, hvordan han var manager i klubben, hvordan han fikk 25 internasjonale spillere til å være sultne og fornøyde. Og i tillegg støtteapparatet. Han har vært min mentor. Jeg skjønte ikke det til å begynne med, men siden skaden min i 2003 tok jeg notater av hva han gjorde i forskjellige situasjoner. Jeg har allerede vært i kontakt med ham. Det er ingen bedre å få råd fra, sier Solskjær.

Solskjær leder storklubben mot Cardiff lørdag kveld. Solskjær var manager da Cardiff rykket ned i 2014. 45-åringen innrømmer at ikke alt gikk etter planen i forrige Premier League-periode.

– Jeg lærte mye fra perioden i Cardiff. Jeg har evaluert og reflektert over det. Jeg gjorde noen feil. Man lærer ikke hvis man ikke gjør feil. Dessverre gjorde jeg en del av dem, men Cardiff er tilbake i Premier League nå. Jeg tror ikke de er så misfornøyde med det nå, sier han.

Romelu Lukaku har ikke trent de siste dagene. Lukaku har fått fri til å reise hjem til Belgia.

– Han har fått noen dager fri. Jeg har ikke sett ham ennå. Jeg har ikke sett Alexis, for han er på vei tilbake. Jeg ser frem til å se dem. Det ble bestemt før jeg kom, så det er greit, sier han.

Solskjær er klar på at alle spillerne vil få mulighet til å vise seg frem.

– Det er så mange dager de 10-15 neste dagene. Det handler om å plukke ut lag som får resultater. Alle spillere vil få sin sjanse, for slik er spillet her borte. Vi må rotere. Kieran og Michael har vært utrolige. Det er godt å være hjemme. Michael har vært veldig hjelpsom. Det er gøy å se utviklingen Michael har hatt som trener og hvordan han behandler spillerne, sier Solskjær.

Men første venter Cardiff. Solskjær er ikke redd for at hans rolle som midlertidig manager vil ødelegge for ham.

– I første kamp handler det om å få mine prinsipper gjennom til guttene og få dem til å forstå hvordan vi ønsker å spille. Så teller vi opp poengene seinere. Denne klubben har tatt igjen mange poeng tidligere, men jeg kommer ikke til å sette et konkret mål. Vi tar en kamp av gangen, sier han.