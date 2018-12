I mai ble han dømt til 13 års fengsel for «et brutalt drap» – nå skal 58-åringen feire jul som en fri mann

Om kvelden den 4. mars i 2016 var tre menn samlet i en leilighet på Tøyen i Oslo.

En eller annen gang i løpet av kvelden ble en 51 år gammel mann påført grov vold. Han ble slått og deretter kvalt til døde.

Det er sprikende forklaringer om hva som skjedde i leiligheten før, under og etter drapet. En av årsakene til dette er at de tre som var til stede hadde drukket store mengder alkohol.

Det er også uklart nøyaktig når 51-åringen døde, men to overleger har konkludert med at døden trolig inntraff et sted mellom klokken 20.53 og 00.59.

En 52-åring og en 58-åring ble begge pågrepet og siktet for drapet, men politiet frafalt siktelsen mot 52-åringen.

Frifunnet av flertallet

I Oslo tingrett i mai ble en 58 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drapet. Retten karakteriserte handlingen som «brutal».

«Obduksjonen viser at drapet ble begått med stor kraft mot et hjelpeløst menneske, som før drapet var slått hardt i hodet flere ganger slik at han hadde alvorlige hodeskader og flere brudd i kjeven», het det i rettavgjørelsen.

Dommen ble anket og i går kom borgarting lagmannsrett med sin slutning: Tre av dommerne mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at 58-åringen tok livet av 51-åringen.

De fire andre dommerne er imidlertid ikke overbevist, og dermed ble tiltalte frifunnet. Han trenger heller ikke å betale oppreisningerstatning til avdødes etterlatte.

Flertallet av dommerne mener at man ikke kan se bort fra at den tredje mannen som var i leiligheten, en 52 år gammel mann, begikk drapet. 58-åringen og 52-åringen har i sine vitneforklaringer pekt ut hverandre som gjerningsmann.

Ble taus

Avdøde hadde rundt 2,7 i promille på dødstidspunktet, mens tiltalte og den tredje mannen kan ha hatt så mye som fire i promille da 51-åringen ble drept, noe som er et sentralt tema i dommen. Tiltalte skal i fylla ha sagt at det var han som begikk drapet, noe han senere gikk tilbake på.

Et annet sentralt tema i dommen er at 58-åringen har nedsatt funksjon i en hånd, noe som har bidratt til å så tvil om hvorvidt han har hatt evne til å kvele offeret.

58-åringens forsvarer, Erik Dammen Stoltz, fikk nyheten om frifinnelsen ved 17-tiden torsdag. Da ringte han umiddelbart til Halden fengsel der klienten satt i varetekt, noe han har gjort i snart tre år.