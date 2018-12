TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland forteller hvorfor svenskene elsker deres dronning, som fyller 75 år lille julaften.

Reddet monarkiet

Den svenske dronningen er venninne med vår egen dronning Sonja. Totland forteller at de to har mye til felles.

– Sonja og Silvia er begge borgerlige kvinner som giftet seg kongelig. De har gjort en fabelaktig jobb i sine nye rolle. Jeg drister meg til å si at de begge på mange måter har reddet monarkiet i sine respektive land.

Kongehuseksperten mener at det svenske kongehuset tradisjonelt sett har vært noe annerledes det norske.

​– Silvia har virkelig bidratt til å fornye og modernisere det svenske kongehuset. Hun har gjort det nærere og mer menneskelig. Det svenske kongehuset har alltid i langt større grad vært borgerskapets og overklassens kongehus enn det norske - og Silvia har med sine familieverdier som kvinne og som mor ført det nærmere folket og gjort det mer elsket og mer populært.

Fikset på fasaden

Totland forteller at svenskene liker dronningen vel så godt som kong Carl Gustaf, og at mange setter pris på hvor enormt mye hun har betydd for ham gjennom tidene.

– Jeg opplever at Sveriges kongepar har et nært forhold. De er veldig avhengige av hverandre. Carl Gustaf sa også i et intervju for noen år siden at han nærmest «gikk på veggene» når Silvia ikke var hjemme med ham, sier eksperten og fortsetter:

– Vi må huske at Carl Gustaf helt siden tenårene har tilhørt en overklassegjeng i Stockholm, som har gjort endel dumme ting i årenes løp - både med «piker, vin og sang». De fleste kameratene hans har giftet seg både to og tre ganger - med stadig yngre kvinner. Mens han altså har vært gift med sin Silvia siden 1976. Da er det kanskje ikke så rart at hun innimellom har følt seg fristet til å «fikse litt på fasaden» heller ...​

