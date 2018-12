Ifølge The Sun skal Alexis Sánchez – som har slitt stort både med formen og spilletid etter overgangen fra Arsenal i januar – ha sendt en melding på WhatsApp til lagkamerat Marcos Rojo der chileneren avslører at han veddet på at José Mourinho ville få sparken.

– Det var det jeg sa! Tålmodighet er alt som trengs. Rojo, du skylder meg 20.000 pund, skrev Sánchez, ifølge The Mirror.

Sánchez skal ha sendt meldingen tirsdag ettermiddag, bare noen timer etter at Manchester United kunngjorde at José Mourinho var ferdig på Old Trafford.

Veddemålet med lagkameraten skal ha falt i svært dårlig smak hos Manchester United-ledelsen.

Innkalt på teppet

Kantspilleren, som blir 30 år neste uke og etter sigende tjener over 4,5 millioner kroner i uken i klubben, vil bli innkalt på teppet til United-direktør Ed Woodward og andre sjefer på Old Trafford for å forklare seg.

Manchester United-ledelsen skal sitte på et bildebevis av meldingen Sánchez sendte til Rojo. Trolig vil han få en kraftig reprimande eller andre sanksjoner som en følge av veddemålet med Rojo.

– At klubbens best betalte spiller privat vedder penger på at hans egen manager vil få sparken, vil garantert også få fansen til å reagere, skriver

Sánchez er for tiden ute med skade. Han har kun scoret fire mål på 30 kamper for Manchester United etter overgangen fra Arsenal.

Før chileneren ble skadet, ble han henvist til benken ved flere anledninger av daværende manager José Mourinho.

Mourinho ble som kjent erstattet med Ole Gunnar Solskjær tidligere denne uken. Nordmannen skal vikariere som sjef ut sesongen.

Britisk presse: – Solskjær har allerede snudd humøret i United

En smilende Ole Gunnar Solskjær skal ha skapt god stemning da han ledet sin første Manchester United-trening torsdag.

Ifølge Daily Mail satt klemmene og vitsene løst da Solskjær startet på managerjobben etter at José Mourinho fikk sparken tidligere i uken.

Stemningen i troppen skal ha vært kjølig under portugiserens ledelse, og avisen hevder at Solskjær ble valgt som erstatter nettopp fordi han har et helt annet lynne enn Mourinho.

Det skal også sies at Solskjær har lært veldig mye om trenerrollen fra sin tidligere sjef Alex Ferguson, en mann som er kjent for å være spesielt dyktig med mennesker og som motivator.

Mourinho kom på kant med flere spillere under sin tid i United, blant andre storstjernen Paul Pogba. Nå håper klubbledelsen at Solskjær skal få stjernene til å smile og skape god stemning på Old Trafford, slik han gjorde med sine mange scoringer som United-spiller.

(©NTB/TV 2 Sporten)