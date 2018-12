Ingen voksne hjemme

Det ble sagt at de tre generalene som stod presidenten nærmest hadde en avtale om at minst en av dem skulle være i umiddelbar nærhet for å unngå en total katastrofe.

De tre var presidentens nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster, som gikk av 9. april i år, stabssjef John Kelly, som slutter 31. desember, og forsvarsminister James (Jim) Mattis, som leverte en ramsalt oppsigelse torsdag ettermiddag.

Bekymrer mange

Det betyr ikke at de neste to årene blir en hjemme-alene-fest, men det bekymrer mange at president Donald Trump ikke viser noen som helst vilje til å la seg veilede av sine nærmeste rådgivere.

Presidenten forsøkte å få det til å se ut som om Mattis skulle tre rolig over i pensjonistenes rekker om et par måneder, da han via Twitter annonserte forsvarsministerens avgang. Som om det ikke lå noe som helst dramatikk bak.

Sannheten er en helt annen.

Det fremkommer tydelig av forsvarsministerens ramsalte kritikk i oppsigelsen han levert til Donald Trump torsdag ettermiddag.

Overraskende retretter

Onsdag overrasket Donald Trump forsvarsminister Jim Mattis og Pentagon da han erklærte en umiddelbar militær retrett fra Syria og kampen mot IS, i strid med alle fagmilitære og sikkerhetspolitiske råd.

Fredrik Græsvik er TV 2s USA-korrespondent.

Under normale omstendigheter kunne man kanskje sett mellom fingrene med litt klossethet fra presidentens side.

Men det kokte over for Mattis som brukte store deler av torsdagen med å forsøke å få presidenten til å omgjøre sitt egenrådige vedtak som han baserte på en selvdiktet løgn om at IS var beseiret.

Så ble det klart at Donald Trump har planer om å trekke ut rundt halvparten av de rundt 14 000 amerikanske styrkene i Afghanistan over nyttår. USA eier krigen i Afghanistan. Å trekke seg ut nå, vil være å gi Taliban en stor seier. Som det var å gi en seier til IS ved å trekke seg ut av Syria.

Trumps misnøye med NATO

Mattis ga opp, forlot Det hvite hus og sendte over sin oppsigelse. I den går han rett i strupen på Trumps manglende evne til å forstå viktigheten av å pleie gode forhold med USAs militære allierte.

En ting er at Trump nå velger å vende ryggen til alle allierte styrker i kampen mot IS (inkludert Norge, men først og fremst kurderne i Syria og Irak).

Men i oppsigelsen understreket også Mattis nødvendigheten av å samarbeide, i stedet for å motarbeide NATO.