Mandag ble Maren Ueland (28) fra Bryne og Louisa Vesterager Jespersen (24) fra Danmark funnet drept i Atlasfjellene i Marokko.

Det var to turister som fant de to studievenninnene.

Drapene beskrives som særdeles brutale.

Flere lokale innbyggere TV 2 har snakket med, sier at de fordømmer dobbeltdrapet som blir etterforsket som et terrorangrep.

Kobling til IS

Torsdag ble en video publisert på sosiale medier som skal vise de fire mennene som er mistenkt for drapene.

Ifølge den danske professoren Tore Hamming, som er ekspert på terrorisme og jihadisme sverger de fire troskap til IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi.

Torsdag kveld bekrefter Marokkansk politi at IS-videoen med de fire drapsmistenkte er ekte.

Ifølge Morocco World News ble videoen spilt inn i forrige uke, før dobbeltdrapet fant sted.

Den lokale turguiden Mohamed Gilad møtte de to studievenninene. Han forteller om to svært blide og hyggelige jenter.

– De virket veldig glade og de smilte, lo og pratet med alle de møtte på veien. Denne hendelsen er veldig tragisk, og jeg vil vise min dypeste medfølelse overfor familiene, til hjemlandene deres og til turistene som har besøkt dette landet, sier Gilad til TV 2.

– Bestialske handlinger

Fredag samles trolig mange marokkanere på det store torvet Djema al-Fna midt i Marrakech.

BLOMSTER: Flere har lagt ned blomster i fjellpartiet hvor norske Maren og danske Louisa ble funnet drept på mandag. Foto: Per Haugen / TV 2

– Ordet sprer seg raskt på sosiale medier, og jeg tror det vil komme hundrevis av folk for å fordømme de bestialske handlingene, sier turguide Brahim Moudoud til TV 2.

Søndag vil det også bli holdt appeller i den lille landsbyen Imlil under en samling ved foten av Atlasfjellene, hvor de to venninnene ble funnet drept mandag.

– Det er første gang vi opplever alvorlig kriminalitet her i området, og vi håper det er siste gang. Landsbyen sørger med familien og hele Norge, sier Mohamed Toudaoui, en annen turguide i området.

Tok til tårene

Sammen med et titalls mennesker tar han imot TV 2 og byr det de har av mat og drikke. De spør hvordan familiene har det og ønsker å overlevere blomster til Norge.

Én av mennene tar også til tårene når han skal uttrykke sin sorg.

FRAKTET BORT: En likbil fraktet torsdag ettermiddag de to kvinnene til flyplassen i Marrakech. Det er fortsatt usikkert når de skal flys tilbake til Norge og Danmark. Foto: AFP

– Vi fordømmer drapene på det sterkeste og er forferdet over at noe sånt kan skje i vårt fredelige område. De pågrepne er ukjent for oss og kommer ikke herfra. De er fra byen, sier Toudaoui videre.

De lokale turguidene er nå redd for at dobbeltdrapet skal gå utover turismen i området.

– Dette skulle ha vært et av de tryggeste stedene i verden. Folk sover ute og de slår leir der de har lyst. Vi er virkelig sjokkert, sier Mohamed Gilad til TV 2.

Ifølge AFP og lokale medier ble de to kvinnene fraktet til flyplassen i Marrakech torsdag ettermiddag av marokkansk politi.

Ifølge den lokale avisen Kech24 ble de døde overlevert til representanter for det offisielle Norge og Danmark, før de ble fraktet videre til flyplassen. Det er foreløpig ikke kjent når de skal flys tilbake til Norge og Danmark.