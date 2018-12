Nybilsalget i Norge har vært stabilt godt de siste årene. Samtidig har salget av virkelig dyre biler økt kraftig.

– Aldri før har nordmenn kjøpt flere superbiler fra Italia.

Det bekrefter Olav Medhus til Broom. Han er mannen bak den eksklusive bilforhandleren Autoxo.

Blant superbilene som selger aller best er Italia godt representert med henholdsvis Lamborghini, Ferrari og Maserati.

De aller sprekeste

Nå har vi tatt et dypdykk i de offisielle personbiltallene til Opplysningsrådet for Veitrafikken, med følgende utgangspunkt: Hvilke tre nybiler i Norge har flest hestekrefter? Her stiller italienerne sterkt, sammen med en skikkelig bølle fra England.

1) Ferrari 812 Superfast: 800 hk

Kanskje den lekreste Ferrarien i nyere tid? Her kombinerer de komfort for langtur sammen med ekstreme ytelser. Rett og slett en GT-modell verdig.

812 Superfast tar over tronen til F12berlinetta, og er svaret på Ferrari sin kraftigste gatemodell noensinne! 812 er nemlig ikke tilfeldig. Den magiske tallkombinasjonen står for 800 hk og 12 sylindre.

Nærmere bestemt snakker vi en V12 på 6,5 liter, som leverer 800 hk og 718 Nm. Utover de vanvittige ytelsene, understreker toppturtallet hvilken fantastisk motor dette er. De 12 stemplene gir seg ikke før 8.900 omdreininger. Det er så brutalt at vi anbefaler deg å høre mesterverket selv. Det kan du gjøre i videoen under.

0-100 km/t går forresten unna på 2,9 sekunder. Toppfart? 340 km/t! Forbruk er noe vi bare ikke snakker om…

2) McLaren Senna: 800 hk

Brooms bekjentskap til McLaren er ikke spesielt stort. Men de få gangene vi har fått mulighet til å teste superbilene fra Woking – er det med en ekstra gnist og entusiasme. Dette er i praksis banebiler med skilter på.

Senna er noe av det hvasseste McLaren tilbyr i dag. Her understreker produsenten selv at bilen skal levere en intens baneopplevelse. «Bilen er lovlig å kjøre på vei, men designet for bane».

Utover et avansert understell og hjuloppheng, er naturligvis motoren ett av mange høydepunkt på bilen. En biturbomatet V8-er yter 800 hk og 800 Nm. Dette kombinert med en vekt på bare 1.198 kg gjør bilen lynrask, både rett frem og gjennom svingene. Sistnevnte forsvares av 800 kg downforce. 0-100 er unnagjort på 2,8 sekunder. Toppfarten er 335 km/t.

Senna skal bygges i totalt 500 eksemplarer, og britene regner rundt 300 timer byggetid per bil.

Alle eksemplarene er for øvrig utsolgt. Vi i Broom kan røpe at investor Arne Fredly fra Molde er blant eierne.

3) Lamborghini Aventador SVJ: 770 hk

Lamborghini stiller naturligvis også sterkt når vi skal lage topp 3-listen over nybilene i Norge med flest hestekrefter. Aventador SVJ trekker det lengste strået her. Kanskje ikke rart når SVJ-utgaven er den sterkeste Lamborghinien med V12-motor noen gang.

770 hk spytter den ut, sammen med 720 Nm moment. Akkurat som McLaren Senna GTR bruker denne også 2,8 sekunder til 100, mens toppfarten er mer enn 350 km/t!

Aventador SVJ kjører ikke bare fort rett frem. Rundetiden på legendariske Nürburgring viser at oksen fra Italia er en av verdens raskeste serieproduserte biler – med tiden 6.44.97.

De første overleveringene av denne spesialversjonen skjer rett over nyåret. Enn så lenge har vi ikke fått bekreftet om SVJ kommer til Norge.

Prisen i Europa (uten avgifter) er 349.116 euro, noe som tilsvarer drøye 3,4 millioner norske kroner. Plusser vi på avgifter, bikker den fort fem millioner.

Må utenlands

Selv om de tre bilene over skal være mulig å få kjøpt nye i Norge, blir det neppe tilfellet. For det første bygges Senna GTR og Aventador SVJ i et begrenset opplag. I tillegg er superbilene så ekstreme at de neppe vil trives på norske veier, med kjipe fartsgrenser og en fortsatt eksisterende jantelov.

Disse er strengt talt bygget for bane. Så er den hyggelige bonusen at du faktisk kan kjøre dem til banen. Bor du i Tyskland og nær Nürburgring, da begynner vi å nærme oss et optimalt sted for å bygge drømmegarasjen.

Hvilken av bilene hadde du valgt? Vi hører gjerne din mening i kommentarfeltet under.

