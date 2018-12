Solskjær om United-stjerne: – Kanskje jeg må jekke ham ned litt

Paul Pogba og Marcus Rashford er andre førstelagsspillere som har tidligere har vært en del av akademiet i Manchester United.

– Jeg hadde også Paul på reservelaget, men ikke lenge, for han gikk forbi reservene og rett opp på førstelaget tidligere. Marcus visste vi om, selv om han var yngre. Han var på vei opp. Jeg har fulgt dem siden de var guttunger, så det er stort å se dem spille så bra som de gjør, sier Solskjær.

Vil gi unggutter sjansen

Solskjær forteller at han har fulgt med på akademiets arbeid fra Norge, og at han har vært i samtaler med akademisjef Nicky Butt om å hente Manchester United-talenter på lån til Molde. Han mener akademiets arbeid er viktig.

– Det er identiteten vår. Jeg har vært med reservelaget selv, så jeg vet hvordan det er på den siden. Det går ikke bare tilbake til «Class of 92», men før det og helt tilbake til Sir Matt Busby. Er du god nok, er du gammel nok. Jeg håper å være en del av den tradisjonen. Det er noen gode unggutter som kommer opp nå. Jeg så kampen mot Chelsea i Youth Cup her om dagen. Det var et fantastisk resultat og forestilling, sier han.

Solskjær skryter også av Kieran McKenna, som blir en del av trenerstaben.

– Kieran har gjort en fantastisk jobb med akademiet. Han er høyt ansett. Det er det samme med spillere som trenere; du ønsker at de vet hva Manchester United står for. Han har vært på akademiet noen år og gjort en veldig god jobb. Linken mellom akademiet og førstelaget er avgjørende, for vi ønsker å utdanne spillerne på en bestemt måte, så de er klare når de kommer på førstelaget, sier han.

Molde får ifølge engelske medier om lag 20 millioner kroner for å låne ut Solskjær til Manchester United frem til sesongslutt. Den engelske storklubben kan gjøre ansettelsen permanent for om lag 80 millioner kroner.

