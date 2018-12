Skoda har på mange måter vært et annerledes-merke i det norske bilmarkedet de siste årene. De har manglet både elbiler og ladbare hybrider – likevel har de klart å opprettholde salget sitt på en imponerende måte.

Men det varer ikke mye lenger, før også de får elektrifiserte drivlinjer i utvalget sitt. Skoda har allerede vist oss den helelektriske konseptbilen Vision E. Det var ventet at den skulle bli første elbil ut fra Skoda, men det blir den likevel ikke.

Først ut på elbilfronten er nemlig en elektrisk utgave av minstemann Citigo. Den er søstermodell av VW e-Up! – en bil som allerede finnes i elektrisk utgave. Dermed får Skoda en aldri så liten snarvei til den elektriske starten. Det er også stor sannsynlighet for at dette blir en av de billigste elbilene du kan kjøpe.

Dobler nesten rekkevidden

Skoda er kjent for å prise aggressivt. Det skal de også gjøre når de starter på den elektriske reisen sin.

På et arrangement for pressen i Oslo denne uken, viste den norske Skoda-sjefen Thomas Meiner fram et bilde av deres første elbil. Den kommer i 2019, planen skal være å ta opp bestillinger fra sommeren av.

Thomas Meiner er sjef for Skoda i Norge.

Navnet blir etter alt å dømme Citigo E. Og her er det ikke bare snakk om å sette Skoda-merker på dagens e-Up!. Nei, det skal også skje viktige ting under skallet, ikke minst gjelder det batteripakken.

Det har tidligere blitt kjent at Skodas elbil vil få en rekkevidde på 300 kilometer, etter den utgående og altfor snille NEDC-normen. Meiner bekrefter nå at rekkevidden etter den nye og strengere WLTP-målemetoden vil ligge på 270 kilometer.

Det betyr også at den nesten dobler rekkevidden i forhold til e-up, her er det offisielle tallet på 160 kilometer.

VW e-Up har vært en suksess i det norske markedet, selv om rekkevidden er begrenset.

500 kilometer

Det blir nå spekulert i at e-Up!, Citigo E og Seat-slektningen Mii kanskje alle går over til å kun ha elektriske drivlinjer fra rundt 2020 av. De blir da definert som bybilene innen VW-konsernets store elektriske satsning.

Vision E er altså heller ikke langt unna. Med en lengde på 4,68 meter blir den en klar storebror til Citigo. Bilen får en samlet effekt på 306 hk, og er utstyrt med to elektriske motorer. Kraftige litium-ion batterier, sammen med regenerering av bremseenergi, gjør at bilen har en rekkevidde på inntil 500 kilometer. Vision E er også forberedt for induktiv lading.

Vision E er heller ikke langt unna. Dette blir en svært viktig bil for Skoda de neste årene.

Ladbare hybrider

Skoda har som mål å utvikle fem helelektriske modeller i forskjellige klasser, basert på VWs nye elektriske plattform.

Alle modellene forventes å være på markedet innen 2025. I tillegg planlegges også ladbare hybridmodeller, både helt ny Octavia og ansiktsløftet Superb kommer i 2019. Her loves det elektrisk rekkevidde på 70 kilometer. Dermed ligger disse an til å bli svært attraktive modeller i det norske markedet.

