Martin Ødegaard ble tungen på vektskålen da Vitesse slo Kozakken Boys 2-1 borte i den nederlandske cupens åttedelsfinale.

To minutter på overtid scoret nordmannen målet som ble avgjørende mot laget som normalt spiller i Tweede Divisie, altså to nivåer under nordmannens klubb.

Fra 20 meters hold plasserte Ødegaard ballen lekkert i hjørnet, og ifølge nederlandske medier hjalp nordmannen et svakt Vitesse-lag til seier.

– Jeg trodde vi måtte spille ekstraomganger, men jeg fikk en god pasning og var i god posisjon, så da skjøt jeg. Jeg tror det var vår siste sjanse og heldigvis gikk den inn, sier Ødegaard til Fox Sports, ifølge VG.

– Det var en sprett der som gjorde det vanskelig for keeperen. Det var et brukbart mål.

Matus Bero ga Vitesse ledelsen i førsteomgang, før Quentin Jakoba utlignet etter hvilen.

Vitesse vant cupen så sent som i 2017.

Men tre dager etter sin 20-årsdag fortsatte Ødegaard den gode formen fra i høst og scoret nok en gang.

Han er nå oppe i fire nettkjenninger på totalt 15 kamper, det er ett mer enn han gjorde på 43 opptredener for Heerenveen.