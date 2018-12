– Norge har mistet en av sine aller mest folkekjære forfattere. Bøkene for barn og ungdom er like mye lest av voksne mennesker som av unge, noe som i stor grad skyldes Hagerups egenartede blanding av sprudlende fabulering og dypt alvor, sier Mads Nygaard, forlegger i Aschehoug.

Hagerup debuterte som forfatter med diktsamlingen «Slik tenker jeg på dere» i 1969.



Skuespill og hørespill

Han skrev skuespill og hørespill i mange år, og i 1988 kom biografien «Alt er så nær meg» om moren Inger Hagerup.

Den første av Hagerups populære barne- og ungdomsbøker – «Landet der tiden var borte», ble utgitt i 1989. Tusenvis av barn er blitt kjent med Markus Simonsen gjennom en rekke bøker.

Klaus Hagerup skrev dessuten fire voksenromaner og har mottatt flere litterære priser for bøkene sine, som også er populære i utlandet. Han ble tildelt Brages Hederspris i november 2018.

Lengre tids sykdom

Hagerup var forfatter, dramatiker, regissør, oversetter og utdannet skuespiller, og har arbeidet ved Den Nationale Scene og ved Nationaltheatret. Han var dessuten med på opprettelsen av Hålogaland Teater.

20. desember opplyser Aschehoug forlag i en pressemelding at 72-åringen gikk bort i ettermiddag etter lengre tids sykdom.

