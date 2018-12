Hareide og Skei Grande har ikke utvekslet ett ord etter det politiske «bruddet»

– Hvem tenker du på når du sier det «politiske systemet»?

– Stortinget vårt og partiene våre. Vi diskuterer altfor lite det som blir lagt frem. Norsk kulturpolitikk hadde hatt godt av kulturpolitikere som diskuterte kulturpolitikk. Alle bølgene vi har hatt i år har handlet om helt andre ting enn politikk, og det skader demokratiet vårt over tid. Vi skal være uenige og vise de ulike aspektene.

– Det er for lite rock'n roll i politikken og for mye rock'n roll om det rundt, legger hun til.

– Hvor mye av det er ditt ansvar?

– Det er alles ansvar. Jeg har forsøkt å legge frem to store meldinger på viktige felt for nordmenn, da er det et grunnlag for debatt som ligger der.

Sliter i regjering

Ett snaut år etter hun gikk inn i regjering med Høyre og Fremskrittspartiet, sliter partiet i motvind.

– Vi visste det kom til å bli veldig krevende å gå i regjering. Det var ingen i Venstre som hadde en illusjon om at bare vi kom innenfor så skulle vi vokse i opp skyene, sier Skei Grande.

Hun er fornøyd med de politiske gjennomslagene, men erkjenner at partiet ikke får uttelling.

– Da må vi bli bedre til å kommunisere gjennomslagene våres.

På årets siste TV 2-gallup var Venstre under sperregrensen med 3,6 prosent, en fremgang på 1,3 fra forrige måling som var den dårligste på fire år.

– Vi i Venstre er betraktelig bedre på valg enn vi er på meningsmålinger, sier Skei Grande.

– Det er slitsomt, da?

– Ja, det er slitsomt, men sånn er livet.

– Hvilke grep kan du ta for å slippe en kamp mot sperregrensa?

– Vi må bli bedre til å fortelle hvilke virkninger vår politikk har for folk flest. Vi får mye støtte for at vi står opp for en balansert rovdyrpolitikk, folk flest er fornøyd med at vi får stoppet pelsdyrnæringen, folk flest mener at klima- og miljøpolitikken må gjøres på en positiv måte med strukturelle endringer i samfunnet. Vi har saker mange er enige med oss i, men folk må skjønne at de må stemme Venstre for å få den politikken, svarer Skei Grande.

– Det er din oppgave at folk skal «skjønne» at de skal stemme Venstre?

– Ja, men den oppgaven må vi gjøre bedre i regjering.

– Ja, og hva tenker du da hvis du skal være konkret?

– Vi må være mer konkret i miljøpolitikken så folk skjønner hvordan det påvirker livene deres. Vi må være mer konkret for å vise frem næringspolitikken vår, som henger så godt sammen med miljøpolitikken. At vi både løfter små næringsdrivende og gründerskap, og det å skape nye arbeidsplasser i et miljøperspektiv, sier Skei Grande, og legger til:

– Folk sier til meg at de savner Venstres næringspolitikk.

Tror på KrF-hjelp

Skei Grande tror det blir lettere for Venstre når KrF trolig blir en del av regjeringen på nyåret.

– Det at KrF kommer inn betyr at vi kan dytte regjeringen mer mot sentrum, og det mener jeg er en styrke. Norge skal gjennom så tøffe omstillinger, fra oljelandet til de nye næringene, at det er viktig med en flertallsregjering. Vi trenger å gjøre noen reformer. Det kan være godt med en flertallsregjering slik at vi har en fase for å gjøre omstillinger.

– I hvilke saker kan dere samarbeide?

– Jeg håper at KrF tar skrittet mot å være et grønnere parti, som Kjell Ingolf har sagt han ønsker. Da blir det lettere å få gjennomslag for de grønne grepene vi trenger i den økonomiske politikken.

Sjekk alle målingene i TV 2s partibarometer.

Miljø, skole og næringspolitikk

Skei Grande mener ikke Venstre mangler vinnersakene. Problemet er kommunikasjonen, ifølge Venstre-lederen.

– Jeg tror folk trenger å konkret se hva vi gjør, og det er ikke så lett i store samfunnsomveltende sakene, sier hun, og peker på klima- og miljøsakene.

– Venstre mener vi kan ha økonomisk vekst samtidig som man redder miljøet. Det skal være Venstre nisje at vi har en positiv miljøpolitikk som handler om et samfunn som blir bedre. Det skal ikke være sånn at man må slutte å reise på ferieturer, eller slå ned temperaturen og ta på ullgenseren. Det er ikke Venstres klimavisjon, livet i den andre enden skal være bedre.

Hun avviser at Venstre har bommet da de valgte disse tre statsrådene; kulturministeren, olje- og energiministeren og forsknings- og høyere utdanningsministeren.

– Jeg er fornøyd med statsrådene våre, sier hun.

– Du synes ikke dere har fremstått litt kjedelig i de departementene dere har i dag? At de kanskje er for smale til å få nye velgere?

– Jeg ser at kommentatorene sier det, men det skal ikke jeg diskutere i media. Jeg er fornøyd med de vi har.

– Men du utelukker ikke endringer?

– Det er statsministeren som bestemmer, men det jeg ser er at vi må bli dyktigere til å vise frem næringslivs- og skoleprofilen til Venstre. Det kan vi gjøre i de tre departementene vi har.

– Hva med ditt eget departement, da?

– Jeg mener dette kommer til å bli en av de store næringen fremover, og der vi ser det er en enorm vekst og potensiale. Bare se på spillsektoren. Norge omsetter for 300 millioner, mens nabolandene våre omsetter for mange milliarder.

Neste år får Venstre og Skei Grande et svar på om regjeringsdeltakelsen har gitt resultater, da er det kommunevalg. I 2021 er det stortingsvalg.

– Valg er alltid tester. Jeg har vært igjennom fire og de har gått bra. Jeg regner med at de to neste gjør det også, sier hun. ​