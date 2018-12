Haugesund-trener Eirik Horneland skal i nye samtaler med Rosenborg, melder Adressa.

Ifølge VG har Horneland allerede takket nei til Rosenborg en gang. Det samme skal flere andre trenere, inkludert Geir Bakke.

Adressa skriver at de får opplyst fra flere hold at Horneland vært i samtaler med Trondheim-klubben siden forrige tirsdag.

Rosenborg er fortsatt på jakt etter en permanent trenerløsning etter Kåre Ingebrigtsen fikk sparken i sommer.

Tidligere denne uken ble det klart at Rini Coolen, som ledet trønderne i høst, ikke får fortsetter som hovedtrener. Nederlenderen går tilbake til rollen som akademisjef.

Horneland er for tiden på spillerjakt i USA sammen med klubbens sportssjef Jostein Grindhaug, melder Haugesunds Avis.

Horneland har ikke besvart TV 2s henvendelser tidligere.

Torsdag ble oddsen på Horneland som neste RBK-trener kuttet ned til 1,02 hos Betsafe, NordicBet og Betsson.

– Oddsen på 1,02 betyr at vi mener at det er 99,9 prosent sikkert at Eirik Horneland blir ny Rosenborg-trener, sier Betsafes PR-sjef Joakim Ingebrigtsen til Haugesunds Avis.

Styreleder i Haugesund, Leiv Helge Kaldheim, sier til lokalavisen at det er ingen tvil om at Horneland leder Haugesund også i 2019-sesongen.

I november skrev Horneland under en ny kontrakt med Haugesund som strekker seg ut 2021-sesongen.

Horneland ledet Haugesund til fjerdeplass i Eliteserien denne sesongen.

– Eirik Horneland er en trener som virkelig har imponert i Haugesund og en av de mest spennende trenerne vi har i Norge, men nå begynner Rosenborg å komme langt ned på listen sin. Aldri i livet om Horneland var en kandidat for et par måneder siden, sa TV 2-ekspert Jesper Mathisen nylig.