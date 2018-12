Sandberg brøt Iran-karantene

– Karantenenemnda har kommet til at du har brutt vedtaket om karantene du ble ilagt 20. september 2018. Du pålegges å avstå fra slike aktiviteter i den resterende tiden av karantenen. Du pålegges også å avstå fra slike aktiviteter i perioden med saksforbud, innen feltene saksforbudet gjelder for, heter det i avgjørelsen som er stilet til Per Sandberg.

Filter Nyheter omtalte avgjørelsen først på Twitter.

Det er på en reise han og kjæresten Bahareh Letnes gjennomførte til Iran i oktober han skal ha brutt karantenen. På denne reisen har han oppgitt å ha hatt forhandlingsmøter og forretningsmøter med formål å etablere næringsvirksomhet, og dette er ifølge Karantenenemnda et klart brudd.

– Slik aktivitet innebærer et klart brudd med ilagt karantene. Forbudet mot slike aktiviteter er selve kjernen av hva en karantene innebærer, og er nødvendig av hensyn til tilliten til forvaltningen og det politiske systemet, skriver nemnda i vedtaket.

Får kritikk - slipper bot

Sandberg ble ilagt seks måneders karantene etter at han trakk seg fra rollen som fiskeriminister i august. Nemnda er meget kritiske til Sandberg i sitt vedtak:

– Etter Karantenenemndas syn utgjør din møtedeltakelse en klart kritikkverdig og klanderverdig opptreden. Karantenenemnda vil også understreke at en tidligere politiker som er underlagt karantene og/eller saksforbud bør utvise en særlig aktsomhet med sikte på å ikke handle i strid med det vedtaket man er underlagt, står det i avgjørelsen.

I sin redegjørelse overfor Karantenenemnda 30. oktober sier Sandberg at han ikke har berørt kvotesystem, ressursrentespørsmål eller gitt eller opplyst noe som berører saker som lå til hans kompetanse eller innsyn i regjeringens arbeid eller som fiskeriminister.

I et brev datert 20. november skriver han videre at han ikke tolket nemndas vedtak som et forbud mot å forberede fremtidig etablering av næringsvirksomhet, verken i Norge eller i Iran. Han påpeker også at han ikke har hatt møtene i regi av eget eller andre selskap.

Den tidligere fiskeriministeren vil ikke få noen bot, men det kan bli aktuelt hvis han skulle bryte karantenen flere ganger.

– Karantenenemnda gjør oppmerksom på at dersom du deltar i nye møter eller seminar eller lignende i karantenetiden, eller involverer deg i saker som omfattes av saksforbudet i den perioden saksforbudet gjelder, vil det kunne være aktuelt for Karantenenemnda å ilegge deg et overtredelsesgebyr.