Ole Gunnar Solskjær har det midlertidige ansvaret, men Mauricio Pochettino er en av de heteste kandidatene til å bli permanent manager i Manchester United.

Det lar ikke journalistene gå upåaktet hen.

På torsdagens pressekonferanse før møtet med Everton borte på lille julaften, ville de igjen stille Tottenham-sjefen spørsmål om hans kandidatur.

Det ble de blankt nektet av Spurs' pressesjef, Simon Felstein.

– Jeg kommer ikke til å tillate å få nok en pressekonferanse dominert av spørsmål om Manchester United, sa han.

Etter en lengre ordveksling med en journalist, bryter en flirende Pochettino inn og ser på sin kollega og slår ham på ryggen.

– Du kommer til å bli denne pressekonferansens stjerne, sier Spurs-sjefen.

– Ja, jeg vet, sier en tydelig brydd pressetalsmann.

Konkurrerer med Solskjær

Pochettino har lenge vært ett av de heteste navnene knyttet til jobben i United, også før José Mourinho fikk sparken.

Ifølge SkySports er imidlertid også å beholde Solskjær et alternativ som United kan se for seg, dersom hans midlertidige periode går bra. Det vil koste dem ytterligere 7,2 millioner pund til Molde. Det vil ta den totale kostnaden opp til omtrent 100 millioner kroner for nordmannens tjenester permanent.

– Jeg tror det er en mulighet. United vil ikke lukke noen dører. Solskjær er elsket av klubben og fansen. Det har ikke fungert med Moyes, van Gaal og Mourinho, og Solskjær er en type de ønsker seg til United nå. United-ledelsen ønsker seg dessuten en teknisk direktør med ansvaret for overganger, og jeg tror Solskjær vil jobbe bra under en slik struktur. Pochettino ønsker ikke en slik struktur, og det kan være en fordel for Solskjær, sier Sky Sports' Ben Ransom til TV 2.

Antonio Conte skal også være en kandidat til jobben.

Hyller Alli

En del av grunnen til Mauricio Pochettinos gode humør er selvsagt også den sterke 2-0-seieren borte mot erkerival Arsenal i ligacupens kvartfinale onsdag.

Den store snakkisen etter den kampen var imidlertid at målscorer Dele Alli fikk en flaske i hodet fra en på tribunen. Alli svarte med å snu seg mot tilskueren og signalisere stillingen 2-0 med fingrene.

Pochettino hyller eleven for måten han reagerte på.

– Jeg syns det var en fantastisk reaksjon, sier Pochettino.

– I et annet land vil en spiller kaste seg på bakken, og skape et stort problem. Dele var så ærlig, så profesjonell og han oppførte seg veldig godt. Arsenal må være takknemlige til ham. I en annen situasjon ville spilleren gått i bakken, og skapt et stort problem som ville vært vanskelig å håndtere for både dommeren og klubben. Tidligere har han fått litt kritikk, så det er bra å rose ham nå.

Arsenal har i en uttalelse skrevet at de er flau over hendelsen, og at de beklager til Tottenham og Dele Alli.

De sier også at de har funnet personen på overvåkingskamera, og at de samarbeider med politiet.