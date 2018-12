Se Wolverhampton mot Liverpool på TV 2 Sport Premium og Sumo fra kl. 20.30.

Alisson Becker hjalp Manchester United inn i kampen mot Liverpool etter å ha servert Jesse Lingard muligheten til å sette inn 1-1.

Det kom umiddelbart tall som viste at han hadde gjort like mange feil som har ført til baklengsmål denne sesongen som utskjelte Loris Karius og Simon Mignolet gjorde til sammen sammen hele forrige sesong.

– Det provoserer meg. Hva er en tabbe? Hva er en feil? Du kan gi en farlig retur, som her og noen putter den, men hvis du står limt til streken og en fyr header inn et innlegg fra to meter, som keeper lett kunne plukket, er det ikke registrert som en feil, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i siste episode av Premier League-podkasten.

– Begrav den greien i hagen og sementer en bunker over, legger den tidligere Tottenham-keeperen til om statistikken på Alisson.

Kommentator: – En av de to beste

Statistikken viste også at bare Arsenal-keeper Bernd Leno og Asmir Begovic i Bournemouth har gjort flere tellende feil enn Alisson. Duoen har tre feil hver.

Alissons første tabbe som ledet til mål kom da han tidlig i sesongen forsøkte å drible Leicester-angriper Kelechi Iheanacho, men uten hell. Liverpool vant imidlertid kampen, slik de også gjorde mot Manchester United søndag.

– Det er ikke noe spørsmål en gang om Alisson er blant de beste keeperne i Premier League. Alle kan ha dårlige øyeblikk innimellom, men han er aldri i nærheten av å være en flopp, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

– Alisson og Lukasz Fabianski har vært de beste keeperne i Premier League denne sesongen, mener TV 2-kommentator Espen Ween.

Klopp: – Han var god på julebordet

Selv om Alisson ligger høyt på tabbestatistikken, topper han listen over keeperne med den høyeste redningsprosenten i Premier League.

BEST I PREMIER LEAGUE: Alisson topper listen over mål reddet i Premier League denne sesongen.

Brasilianeren har holdt nullen i ni av 17 ligakamper denne sesongen. Basert på kvaliteten på avslutningene han har fått mot seg denne sesongen, skulle Alisson normalt sluppet inn 13,7 mål. Men Liverpool-keeperen har bare sluppet inn sju.

– Disse feilene skjer for alle keepere i verden. Han har ikke noen problemer med det, og det har absolutt ikke jeg heller, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp på pressekonferansen før Wolverhampton-kampen denne uken.​

Tyskeren tror ikke Alisson har problemer med å slå tilbake mot Wolves.

– Vi hadde julebord søndag kveld, og han var veldig god der, sier Klopp.

Liverpool leder Premier League med ett poeng ned til Manchester City.