Wara med nytt grep for å avsløre innvandringsjuks

– Vi vet at det er forsøk på juks. Vi vet at det er forsøk på å lure systemet. Omfanget vet vi mindre av, men vi ønsker å avdekke juks som vi ikke har gjort tidligere, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) til TV 2.

Fredag sender han ut et nytt forslag ut på høring.

Wara vil endre utlendingsloven slik at norske myndigheter kan pålegge søkere og familiemedlemmet som bor i Norge å avlegge DNA-test.

– Nå skal vi kunne pålegge en DNA-test i forbindelse med familiegjenforening. Det betyr at vi skal sjekke om det er en ekte familierelasjon når man vil ta familie til Norge.

Det Wara nå lanserer overfor TV 2 er en del av enigheten mellom Venstre, Høyre og Frp i Jeløya-erklæringen.

Vil avsløre juksere

Regjeringen mener det er et viktig tiltak for å avsløre juks i familiegjenforeningssaker, slik at man ikke kan få oppholdstillatelse på uriktig grunnlag.

Å nekte å gi en DNA-test vil innebære at man får avslag på søknaden, opplyser Wara.

– Vi vil forsikre oss om at vi vet hvem som kommer til Norge. Man har muligheter til familiegjenforening, men da må vi vite at det faktisk er familien som kommer.

Wara tror lovendringen vil ha en preventiv effekt.

– Vi vet at det er en del land med ID-papirer vi ikke kan stole helt på. Det er spesielt da det er viktig å kunne ta en DNA-test. Hvis det ikke er noe reellt familieforhold er det ikke noen vits å søke. Hvis noen likevel forsøker, kan vi avsløre forsøk på juks.

– Fokuserer kun på tvang og kontroll

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), mener regjeringen kun fokuserer på tvang og kontroll.

BER REGJERINGEN FØLGE OPP: Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

– Det er bra å finne det ut på et tidlig tidspunkt, dersom det har blitt gitt uriktige opplysninger. Men regjeringen fokuserer her kun på tvang og kontroll. Retten til familiegjenforening innskrenkes, gjennom praktiske hindringer, urimelig høyt søknadsgebyr og økte reisekostnader, sier Austenå til TV 2.

I Jeløya-erklæringen har regjeringen blitt enige om å også redusere gebyrer ved familiegjenforening for personer med flyktningstatus. Det har ennå ikke skjedd.

– NOAS forventer at gebyr for familiegjenforening reduseres. Det er nå alt for høyt med 10.500 kroner per søker. Også dette punktet fra Jeløya-plattformen må følges opp, på samme måte som innstramning- og kontrolltiltak. Det er statsminister Erna Solbergs ansvar at regjeringen tar de nødvendige grep for å følge opp egen integreringsdugnad og å vekte kontroll og innstramming med fjerning av urimelige hindre for familiegjenforening.