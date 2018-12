Atomkrig kan føre til at hele vår sivilisasjon ødelegges, påpekte Putin på sin årlige pressekonferanse i Moskva torsdag.

Putin viste til at USAs president Donald Trump tidligere i høst varslet at han vil trekke seg fra nedrustningsavtalen INF.

Dersom USA plasserer mellomdistanseraketter i Europa, vil Russland bli nødt til å innføre mottiltak, ifølge Putin.

– Vi er vitne til at våre internasjonale våpenkontrollsystemer bryter sammen, sa presidenten.

– Det er en tendens til at terskelen senkes. Å senke terskelen kan føre til en global atomkatastrofe, sa Putin videre.

Han bedyret videre at Russland ikke prøver å hevde seg, men forsøker å «bevare balansen og vår sikkerhet».

Putin la vekt på at USA vurderer å utruste ballistiske missiler med konvensjonelle stridshoder. Dersom et slikt missil avfyres og forveksles med et missil med atomstridshode, kan det utløse en global katastrofe, sa Putin.

– Hvis det skjer, kan det føre til undergang for hele sivilisasjonen og kanskje også vår planet, sa Putin, som mener faren for atomkrig i verden i dag undervurderes og fremstilles som lite viktig.

Han beskyldte også USA for å vise liten interesse for å forlenge START-avtalen om atomnedrustning, som utløper i 2021.

(©NTB)