Det gikk for sakte for Henrik Kristoffersen i tøffe forhold i andreomgang av verdenscup-slalåmen i østerrikske Saalbach.

Kristoffersen lå på tredjeplass etter førsteomgang, men etter å ha tapt over 1,5 sekund til ledende Loic Meillard kjørte han i mål ni hundredeler bak franskmannen - og foreløpig andreplass med Michael Matt og Marcel Hirscher igjen på toppen.

Matt sviktet også og havnet bak Kristoffersen som dermed var sikret pallplass likevel.

For Marcel Hirscher, som hadde 2,1 sekunder å gå på, mestret forholdene greit. Til tross for at også han tapte stort til Meillard holdt han unna og var 38 hundredeler foran i mål.

Meillard kjørte seg opp til andreplass fra 12. plass i førsteomgang.

Sebastian Foss-Solevaag ble nummer 15, to plasser ned i finaleomgangen.

Leif Kristian Nestvold-Haugen hektet og kjørte ut i andreomgang, etter 25. plass i førsteomgang.