Torsdag var Makaveli Lindéns forsvarer, advokat Øystein Storrvik, på besøk hos 20-åringen som sitter fengslet i Dijon i Frankrike. Her har svensken sittet i varetekt siden 23. oktober.

– Nå er de formelle prosessene unnagjort. Det er kun praktiske spørsmål som gjenstår før han kan overføres til soning i Norge. Vi vet ikke nøyaktig når det skjer, men det er trolig nært forestående, sier Storrvik til TV 2.

Nekter å svare politiet

Lindén ble pågrepet på togstasjonen i Dijon mens han var på flukt fra norsk politi etter drapet på Heikki Bjørklund Paltto på Majorstua 15. oktober. Lindén har tilstått drapet.

30. oktober var norsk politi i Frankrike for å avhøre 20-åringen. Da tilsto han drapet på Heikki Bjørklund Paltto. Dette bildet er tatt idet han fraktes fra tinghuset til fengselet. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

På flukten var han innom Belgia. I dette tidsrommet ble Johanna Jostameling (58) funnet drept i sin egen leilighet i byen Mechelen. Belgisk politi mistenker at Lindén begikk ugjerningen.



De har vært i Dijon og forsøkt å avhøre ham.

– Han er blitt konfrontert med mistanken om drap, men har ikke ønsket å svare på spørsmål om den saken. Jeg regner med at dette vil bli et tema på et senere tidspunkt, sier Storrvik.

Skal vurdere tilregnelighet

Denne uken var to etterforskere fra Belgia i Oslo for å møte gruppen som jobber med å etterforske Majorstua-drapet. Politiadvokat Christian Hatlo opplyser til TV 2 at de utvekslet informasjon om hverandres saker.

Oslo-politiet har kommet langt i etterforskningen av drapet på Heikki Bjørklund Paltto, men det det vil ikke bli tatt ut tiltale før siktedes tilregnelighet er vurdert, noe som kan ta tid.

Det er oppnevnt to sakkyndige psykiatere som skal vurdere Makaveli Lindéns psykiske helse. Dette skjer først når han ankommer Norge, som neppe blir før jul. Øystein Storrvik ønsker ikke å kommentere hvordan klienten selv vurderer sin egen tilregnelighet.