Solskjær håper på å gjøre som Moyes – må unngå å kopiere Ferguson

Ryan Giggs, midlertidig Premier League-manager 26. april til 11. mai 2014:

Giggs vant kun to av fire kamper etter å ha overtatt ansvaret midlertidig da Moyes måtte forlate sin post, men fikk blodet til å bruse igjen hos United-fansen da han ledet de røde djevlene til 4-0-seier mot Norwich på Old Trafford i sin første kamp. Kun seks dager tidligere hadde de blitt slått med to mål på Merseyside, i det som var Moyes' siste kamp som sjef i 0-2-tapet mot Everton, men under ny ledelse sprudlet de på ny. Wayne Rooney og Juan Mata scoret to mål hver.

Allerede i neste hjemmekamp ble det imidlertid tap med 0-1 for Sunderland, før 3-1 hjemme mot Hull og 1-1 borte mot Southampton avsluttet Giggs' midlertidige periode. Flere tok til ordet for at den nåværende TV 2-eksperten skulle få jobben på permanent basis, men i stedet gikk jobben altså til Louis van Gaal.

Louis van Gaal, Premier League-manager 16. august 2014 til 17. mai 2016:

Van Gaal startet, som Moyes, mot Swansea, men fikk i motsetning til sin forgjenger en marerittstart. Hjemme på Old Trafford røk nederlenderens United-lag 1-2 mot waliserne, og fikk langt ifra den starten de hadde drømt om. Wayne Rooney scoret vertenes eneste mål, men det var langt ifra nok til å sikre poeng.

Også de neste kampene under van Gaal endte med nedtur, med 1-1 i Sunderland og 0-0 i Burnley som de to neste, og etter tre kamper var de røde djevlene helt nede på 14. plass på tabellen. Første triumf kom så med 4-0 hjemme mot QPR, før de røk 3-5 mot Leicester i runde fem. Noen virkelig god rekke klarte ikke van Gaal å stable på beina før i begynnelsen av november. En nesten to måneders ubeseiret periode da, satte dem imidlertid i posisjon til å sikre topp fire, og til slutt ble det også 4. plass.

I sin andre sesong vant van Gaal FA-cupen, hans eneste trofé i løpet av to sesonger, men 5. plass i ligaen var ikke nok til at han fikk fortsette.

José Mourinho, Premier League-manager 14. august 2016 til 16. desember 2018

Mourinho kom inn som van Gaal-erstatter, og fikk en god start med 3-1-seier borte mot Bournemouth i sin første kamp. Juan Mata, Wayne Rooney og Zlatan Ibrahimovic scoret hvert sitt mål i en 3-1-seier på sørkysten. Også de to neste kampene ble vunnet, før det ble tap både i runde fire og fem. Til tross for tidlig tabelltopp, sluknet imidlertid Mourinhos United, og sesongen endte med 69 poeng og 6. plass i ligaen.

Triumf både i ligacupen og Europaligaen reddet imidlertid mye, og Champions League-plass ble sågar sikret via sistnevnte triumf. I sin sesong nummer to ledet portugiseren klubben til 81 poeng og 2. plass i ligaen, men tapte FA-cupfinalen og røk i åttedelsfinalen i Champions League. Sesong nummer tre har startet med klubbens dårligste ligastart siden tidlig 90-tall, og tirsdag fikk han altså sparken.

Hva så med Solskjær?

Ole Gunnar Solskjærs første kamp er altså borte mot Cardiff, før hjemmekamper mot Huddersfield og Bournemouth venter i juletiden. Første kamp neste år er borte mot Newcastle. Verken Moyes (sju poeng på seks), Giggs (sju poeng på fire), van Gaal (seks på fem) eller Mourinho (ni poeng på fem) fikk en helt ideell start på karrieren, og det overkommelige kampprogrammet kan fort lede til overskrifter om at Solskjær ligger an til en historisk sterk rekke med kamper fra start av dersom ting går veien.

Allerede da ansettelsen var et faktum, snakket TV 2s kommentator Øyvind Alsaker i positive ord om muligheten Solskjær har for en drømmestart.

– For Solskjær er det en alle tiders mulighet for en flying start. Dette United-laget er blitt kjørt brutalt av de andre topplagene i høst. Å få laget til å prestere på et så mye høyere nivå med en gang hadde vært en veldig krevende utfordring. Hvis Manchester United-spillerne er fornøyde igjen, er det nesten nok til å vinne de kampene, sa Alsaker.

Ferguson med trang start

Heller ikke Sir Alex Ferguson fikk noen drømmestart som manager i Old Trafford-klubben. Hans Manchester United-lag tapte 0-2 borte for Oxford i november 1986, før det ble 0-0 borte mot Norwich, 1-0-seier hjemme mot QPR, 0-1-tap borte mot Wimbledon og 3-3 hjemme mot Tottenham i de fire neste.

Solskjær kan med andre ord, med optimal uttelling, også utklasse starten til sin gamle sjef og mentor.

STERKT FORHOLD: Ole Gunnar Solskjær og Sir Alex Ferguson har knyttet tette bånd gjennom hele karrieren. Her i forbindelse med hyllesten av sistnevnte da han sist forlot klubben etter 14 års tjeneste i 2010. Foto: Andrew Yates/AP

