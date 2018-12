Nissan var svært tidlig ute med elbil da de lanserte sin Leaf første gang i 2012.

Da hadde de investert store summer i å utvikle en bil med teknologi mange mente verden ikke var moden for. Blant både konkurrenter og kunder var skepsisen stor.

Syv år etter er økonomien i prosjektet kanskje fortsatt diskutabel. Men det er ingen tvil om at Nissan var tidlig ute med å se en trend stadig flere konkurrenter nå kaster seg på.

Her i Norge har Leaf vært en eneste stor suksesshistorie. Den solgte bra helt fra første stund. Og det til tross for et utseende som på første generasjon vel i beste fall kan beskrives som litt sært.

Rett til topps

Tidligere i år kom generasjon nummer to av Leaf, som i tillegg til å være Norges mest solgte elbil, også kan slå seg på brystet som verdens mest solgte.

Responsen fra norske kjøpere uteble ikke – for å si det forsiktig. Leaf gikk rett til topps på salgslistene. Og der har den vært siden.

Da andre generasjon ble lansert, hadde Nissan passert 35.000 solgte Leaf-eksemplarer i det norske markedet.

Dette er andre generasjon Leaf. Bilen ble introdusert i Norge i starten av 2018 og har så til de grader truffet markedet perfekt.

250.000 tonn CO2

Siden har det gått unna i rekordfart. Leaf har nå rundet 50.000 solgte biler i Norge. Det betyr en temmelig unik rekord, uansett biltype.

Når den totale elbil-parken for Norges del straks passerer 200.000 totalt, betyr det også at hver fjerde elbil her hjemme er en Nissan Leaf. Sammen med søstermodellen e-NV200 er det totalt 53.923 elektriske biler fra Nissan på norske veier.

Et forsiktig anslag er at disse bilene representerer et klimakutt på mer enn 250.000 tonn CO2, kontra hva tilfellet ville vært med såkalte fossile biler.

Hver fjerde elbil i Norge er en Nissan Leaf. Andre generasjon blir Norges mest solgte bil i 2018 og vipper Volkswagen Golf ned fra en trone den har hatt lenge.

Eneste land i verden

2018 blir et toppår for elbiler i Norge. Dette har også gitt en solid boost for Nissan. De er i ferd med å gjennomføre sitt beste salgsår noensinne, med en markedsandel for personbiler på nesten 10 prosent.

Og for å sette Leaf-salget i Norge litt i perspektiv:

Ikke i noe annet land i verden ligger en elbil an til å bli årets mest solgte bil i år. Det sier naturligvis mye om standingen Leaf har i Norge.

En veldig viktig faktor her er at Nissan har klart å levere biler i gode antall, og har unngått ventelister. Det har nemlig vært det store problemet for mange elbiler så langt. Svært begrenset produksjon har gjort at mange kunder har fått beskjed om å smøre seg med tålmodighet. Da er det naturligvis en veldig stor fordel å kunne levere bil kort tid etter bestilling.

Åtte nye elbiler

Nissan var for øvrig den første bilprodusenten i verden som startet opp med masseproduksjon av elbiler. Som en del av en intern målsetning skal selskapet globalt selge én million hel- eller delektriske biler årlig, innen 2022.

Innen da skal Nissan også utvikle hele åtte nye elbiler.

Første ledd i å nå denne målsettingen er introduksjon av Nissan Leaf med en større batteripakke og dermed lengre rekkevidde. Det skjer tidlig neste år. Kjenner vi norske kjøpere rett, vil det neppe dempe etterspørselen.

