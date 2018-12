Manchester United-profil: – Solskjær er en legende. Jeg har aldri sett ham uten at han smiler

Se Cardiff - Manchester United på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo lørdag fra klokken 18.00 (kampstart 18.30)

Lørdag debuterer Ole Gunnar Solskjær som manager for Manchester United.

Torsdag leder han sin første trening som sjef for klubben, og ifølge Ashley Young, en av klubbens mest rutinerte spillere, er nordmannen høyst velkommen.

– Det er en mann som kjenner klubben inn og ut. Han er en legende i klubben og han har fått med seg Mike Phelan i tillegg. Han har vunnet en rekke trofeer her, og de kjenner klubben. Jeg er sikker på at de vil gjøre sin filosofi og måten de vil spille tydelig for oss, sier 33-åringen i et intervju med Premier Leagues egen TV-kanal.

– Tror aldri jeg har sett ham uten at han smiler

Young avslører at han ennå ikke har hilst på sin nye manager, men på direkte spørsmål om det går an å merke at atmosfæren er endret på treningsfeltet svarer den engelske landslagsspilleren i positivt ordelag.

– Det sies at han kom inn smilende. Jeg tror aldri jeg har sett ham uten at han smiler. Han er en av de typene som alltid har et smil i ansiktet. Jeg er sikker på at han bare vil komme i gang med hardt arbeid, snakke med oss og fortelle hva han tenker kan gjøres, komme i gang med sin stil og sine treningsmetoder, sier veteranen med over 200 kamper for klubben.

Vil gi råd til Solskjær om det trengs

Young har vikariert som kaptein i flere Manchester United-kamper denne sesongen, i fraværet til Antonio Valencia, og er klar for å gi Solskjær sine råd dersom det trengs fra de rutinerte i laget.

– Selvsagt, hvis han vil det. Vi eldste har det slik at de unge kommer og spør om ting, og hvis jeg kan gi råd, så gjør jeg det. Vi må bare vente og se hva manageren sier. Som rutinert spiller vil man sette et eksempel, men jeg føler at jeg har gjort det hele karrieren, også da jeg var ung. Den sulten og det ønsket om å vinne har alltid vært der for meg.

– Når du går gjennom døren her, får du den vinnermentaliteten. Når du spiller for den største klubben i verden, vil du se tilbake på karrieren din og si «hva vant jeg?». Slik har det vært for meg. Selv som 33-åring er jeg en vinner. Jeg hater å tape. Det ser man på trening også. Hele treningsfeltet vet om det når jeg har tapt, forteller den omskolerte vingen.