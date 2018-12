Går hardt ut mot spredning og omtale av angivelig drapsvideo

– Jeg mener at ingen personer bør kommentere eller mene noe om uverifiserte opplysninger før påtalemyndigheten har kontrollert sannhetsgehalten i de, sier Ragnar Falck Paulsen.

Han er bistandsadvokat og representerer familien til avdøde Maren Ueland (28). Mandag ble hun og hennes danske studievenninne Louisa Vesterager Jespersen (24) funnet drept i sitt eget telt i Atlasfjellene i Marokko.

Torsdag morgen holdt Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen pressekonferanse der han sa følgende:

– Det sirkulerer en fullstendig forferdelig video på nettet, som angivelig viser drapet på en av kvinnene, men videoen er ikke verifisert, sier den danske statsministeren.

Oslo 20181031. Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Går ut mot statsminister

TV 2 har sett den aktuelle videoen, som nå er omtalt av en rekke norske og internasjonale medier. Både norsk, dansk og marokkansk politi jobber nå med å verifisere innholdet i opptaket.

– Jeg er helt uenig i de etiske vurderingene til den danske statsministeren. Jeg trodde det var vanlig å holde tilbake opplysninger til de var verifisert, sier bistandsadvokaten.

Falck Paulsen har lite til overs for at også pressen gjengir opplysninger om at en angivelig drapsvideo eksisterer.

– Det gjør familiens situasjon enda vanskeligere. Dette har en enorm skadevirkning for enkeltmennesker, og jeg kan ikke forstå at dette har offentlighetens interesse, sier advokaten.

Redaktør: Derfor omtales den

Den aktuelle videoen spres nå på Internett. Ragnar Falck Paulsen opplyser til TV 2 at han har bedt de etterlatte om å holde seg unna nyhetssendinger på TV, nettaviser og sosiale medier.

TV 2s nyhetsredaktør, Karianne Solbrække, begrunner vurderingen bak hvorfor videoen omtales slik den gjør:

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække. Foto: Hommedal, Marit/NTB scanpix

– Det er svært vanskelig i forhold til de pårørendes situasjon. Samtidig er saken av stor offentlig interesse, og videoen er allerede omtalt på en direktesendt pressekonferanse. Den har en stor spredning på internett, og TV 2 har blitt kontaktet av mange som har sett den.

– Basert på en totalvurdering, besluttet jeg at vi informerte om at den finnes, sier Solbrække.

Fire pågrepet

Siste nytt i saken er at totalt fire menn er pågrepet, mistenkt for drap på de to kvinnene. TV-kanalen 2M melder at de tre, som er i alderen 25 til 33 år, ble tatt etter en jakt som varte i 72 timer.

Pågripelsene fant sted i Marrakech etter intensiv etterforskning, ifølge kilden, som har kjennskap til etterforskningen.