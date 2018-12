Mysteriet Özil: – Spørsmålet er om han har det i seg

Se Arsenal-Burnley på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag kl. 13.30.

Uttalelsene til Unai Emery etter ligacuptapet for Tottenham sa det meste. Mesut Özil (30), spilleren Arsenal gjorde til klubbens best betalte i februar, vurderes ikke som god nok.

– Taktiske årsaker, var den knusende dommen Emery kom med på spørsmålet om hvorfor Özil ikke var med i den 18 spiller store kamptroppen.

– Det virker helt merkelig

Utelatelsen legger på ingen måte en demper på ryktene om at det er en voksende konflikt mellom Özil og Emery og at fremtiden til tyskeren på Emirates ikke strekker seg lenger enn frem til januar. For tegnene har vært mange på at Özil virker å være som en Duplo-kloss i det nyoppstartede Lego-prosjektet til Emery.

Özil ble utelatt fra kamptroppen mot West Ham i slutten av februar med det Emery beskrev som sykdom, men det tok ikke lang tid før rapportene om en uoverensstemmelse på treningsfeltet dukket opp. Så var det oppgjøret mot Bournemouth der 30-åringen ble sittende på benken fordi Emery mente at kampen var for fysisk og intensiteten for høy for en spiller som Özil.

Bortsett fra den glitrende kampen mot Leicester, hvor han var regissøren bak 3-1-seieren, har det vært langt mellom lyspunktene for Özil. Onsdagens utelatelse fra troppen markerte et nytt bunnpunkt for den høyt gasjerte angriperen.

– Det virker helt merkelig. Enten vil Emery vekke ham til en bedre prestasjon, eller så er det et signal om at Arsenal ikke har brukt for ham lenger. Det var et kratig signal fra Emery ikke å ta ham med. Han har klare meninger når det kommer til spillestil og filosofi. Han har endret mye på kort tid og lyktes med det. Han får det nok som han vil, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

HERJET MOT LEICESTER: Mesut Özil, med kapteinsbindet rundt armen, var arkitekten bak seieren over Leicester i slutten av oktober. Foto: Glyn Kirk

Usikre fremtidsutsikter

Sagaen rundt Özil ser ut til å fortsette med nye vendinger. Fredag varslet Emery at Özil er tilbake i troppen til lørdagens kamp mot dumpekandidat Burnley tre dager etter at han ikke ble vurdert som god nok til å være med i troppen.

Arsenal vil trolig dominere kampen og ha ballen langt mer en sin underlegne motstander. Det vil kunne favorisere Özil og hans offensive kvaliteter.

For litt av kritikken mot Özil, og noe som kan ha vært grunnen til at han ble vraket til storkampen mot Spurs, bunner ut i hans manglende kvaliteter i den defensive delen av spillet.

– Arsenal er blitt et helt annet lag. De er mer en enhet enn de var tidligere. Ikke minst defensivt. Om du ikke gjør som treneren vil, er det slutt. Spørsmålet er om Özil har det i seg. Emery ser bedre enn noen hva de vinner og hva de taper med på ha Özil på laget, sier Thorstvedt.