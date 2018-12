– Kan ikke huske et tilsvarende angrep

Torsdag formiddag ble tre personer, som er etterlyst for drapet på Maren Ueland (28) og Louisa Vesterager Jespersen (24), pågrepet etter intensiv etterforskning.

En av de pågrepne ble onsdag koblet til en marokkansk ekstremistgruppe, ifølge myndighetene. Flere lokale medier melder at alle fire skal ha sverget troskap til terrororganisasjonen IS.

Kripos har startet egen etterforskning av drapene, og sikrer blant annet elektronisk materiale og gjør avhør av vitner i Norge som kan bidra til å belyse hendelsesforløpet.

Samtidig jobber norsk, dansk og marokkansk politi med å verifisere en angivelig drapsvideo som er postet i sosiale medier.

Den aktuelle videoen som viser en særdeles brutal voldshandling mot en kvinne spres nå i stor fart. Kripos opplyser til TV 2 at norske tjenestemenn siden onsdag kveld og gjennom natten har undersøkt videoen.

Etterforskningen ledes av Bureau central d'investigation judiciaire (BCIJ), marokkanernes svar på FBI.

– Ganske spesielt

Seniorforsker Morten Bøås ved NUPI tror det kan dreie seg om en gruppe menn som er inspirert av IS eller eller blitt radikalisert gjennom nettet.

– Et klart motiv er at en terrorhandling blir ikke en terrorhandling før den får oppmerksomhet. Dette skjer oppe i fjellene, i skogen, på natta. Det er ingen andre til stede, så den eneste måten å få oppmerksomhet rundt det på denne måten, er å slippe en slik brutal video som nå sirkulerer, sier han.

Bøås sier at det er uvanlig at islamister har kvinner som terrormål, og legger til at det likefullt har forekommet at kvinner er tatt som gisler.

NUPI-forsker Morten Bøås. Foto: TV 2

– Jeg kan på stående fot ikke huske et tilsvarende angrep, hvor det er kun to unge kvinner som rammes. Kvinner har også blitt rammet av terrorangrep fra radikale islamistiske grupperinger og miljøer, men da har det vært som del av et større angrep, hvor også menn og barn har gått med. Her er det direkte mot to kvinner, og det er ganske spesielt, sier NUPI-forskeren.

– Politisk motivert

Seniorforskeren sier at formålet med terror er å skremme, true og skape frykt, og presiserer at det ikke er fullstendig verifisert at den angivelige drapsvideoen er ekte, når han forklarer hvorfor terrorister har som strategi å dokumentere sine bestialske handlinger.

– Videoen tyder på at dette ikke er et rovmord eller en annen type kriminell handling. Dette dreier seg om et angrep som i en forstand er politisk motivert, ellers så ville man ikke man ha sluppet en sånn video ut på nettet, sier Bøås.