Gunnar Garfors sitt nye bokprosjekt heter Ingenstads. Det er en bok om verdens tjue minst besøkte i land. Under researchen til denne boka, fant han ut at han like gjerne kunne besøke alle verdens land - én gang til. Forrige helg krysset han av det siste landet på lista, Estland.

I tillegg har han nå også tilbrakt minst én natt i hvert land. Vanligvis var ikke dette noe problem, bortsett fra i det eneste landet i verden uten hoteller - Vatikanstaten.

Derfor ble det en natt på gata i det mikroskopiske landet.

Og når man har besøkt alle verdens land to ganger, er man meget skikket til å dele reisetips. Her er Gunnars heteste tips til deg som vil ut på tur i 2019.

Gunnar på gata i Vatikanstaten med medbrakt flypledd. Foto: Gunnar Garfors

Armenia

Det første landet ligger i Kaukasus i Vest-Asia, og grenser til blant annet Tyrkia og Georgia. Landet kan ganske enkelt nås på rundt seks timer. Armenia kan by på storslagen natur, eldgamle kloster, og kan dokumentere at de oppfant vinen. Det lille landet kan også skryte av å være verdens eldste, kristne land.

Hovedstaden Jerevan ligger ganske langt vest i landet og kan ifølge Gunnar by på mange gode kulturopplevelser, som kunstutstillinger og konserter.

Tatev-klosteret nær grensen til Iran i Armenia. Foto: NTB scanpix

Chile

Garfors har også et godt tips til deg som gjerne kan bruke litt tid og penger på reisen. Når man tenker på Sør-Amerika, tenker mange kanskje på Brasil og Argentina, men det finnes et langstrakt land i vest som stort sett inneholder det meste.

Foto: Gunnar Garfors

Chile er ikke det enkleste landet å nå, men det finnes organiserte turer fra Norge. Og hvis du først bestemmer deg for å reise til Chile, kan du oppleve det aller meste. I nord finner man verdens tørreste ørken, Atacamaørkenen, mens sørlige Chile preges av vakker natur og flotte strender. Her ligger også området Patagonia. Hvis du er en fjellgeit, kan du i tillegg tråle Andesfjellene.

Hovedstaden Santiago ligger omtrent midt i landet, og er en moderne storby med et velutviklet kulturtilbud.

Kapp Verde

Den tidligere portugisiske kolonien ligger vest for Afrikas vestkyst, og er ett av de mest stabile landene i verdensdelen. Landet består av ti større og fem mindre øyer, og temperaturen holder seg relativt stabil gjennom hele året.

São Vicente i Atlanterhavet. Dette er en av Kapp Verdes vestligste øyer. Foto: Gunnar Garfors

Mange nordmenn har allerede merket seg, eller til og med besøkt, Kapp Verde, men gjerne da de områdene som er preget av charterturisme. Gunnar Garfors er tydelig på at det finnes deler av landet som er mye mer fristende.

– Man burde ta innenriksfly til den kulturelle hovedstaden São Vicente eller Santo Antão. Dette er en av de fineste plassene jeg har vært.

