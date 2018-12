Temperaturen i Sør-Norge vil synke, og nedbøren går over til snø i ytre strøk. Samtidig blåser det opp til kuling i ytre strøk og i fjellet.

– Det kan gi vanskelige kjøreforhold med snø i lavlandet og snøfokk i fjellet, sier vakthavende meteorolog Beathe Tveita i StormGeo.

Utfordringer

Trafikkoperatør i Veitrafikksentralen Sør, Tonje Halvorsen, sier til TV 2 at det er den ustabile, norske vinteren som igjen vil skape utfordringer på veiene i løpet av helgen.

– Vi oppfordrer alle til å sjekke værmeldingen og våre nettsider for å se hvordan forholdene er der man befinner seg, sier Halvorsen.

Hun forteller videre at når været er så ustabilt, gjør det jobben til Statens Vegvesen vanskelig.

– Når været er så vekslende blir det vanskelig å drive vedlikehold. Vi er ute å strør i det ene øyeblikket, også må vi plutselig bytte om for å brøyte. Derfor må bilfører være obs, og tilpasse fart etter forholdene, sier trafikkoperatøren.

Væromslaget kommer samtidig med at mange setter seg i bilen for å dra på juleferie. Folk som skal ut på veiene i Sør-Norge, bør være forberedt på at kjøreforholdene kan skape ekstra utfordringer.

Lenger nord i landet blir det stort sett oppholdsvær fredag. Det er ikke ventet at været vil skape noen problemer.

Nedbør og vind på julaften

Lørdag og søndag ventes det rolig vær over hele landet, men på selve julaften vil et kraftig lavtrykk i Norskehavet sette sitt preg på været.

Det ventes nedbør hele veien fra Vestfinnmark og sørover mot Stad. Samtidig stiger temperaturen.

– I Finnmark og Troms blir det lite nedbør, men lenger sør blir det nedbør over hele linja. Samtidig øker vinden, og i fjellstrøkene sørpå blir det snø og snøfokk med vanskelige kjøreforhold på julaften, sier Tveita.

Veitrafikksentralen i Sør har derfor en klar oppfordring til nordmenn som skal ut å kjøre i løpet av helgen:

– Stress ned i julestria, og kjør etter forholdene, sier Tonje Halvorsen i VTS Sør.