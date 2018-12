Manchester United utelukker ikke å hente Ole Gunnar Solskjær som permanent manager.

Ifølge Sky Sports News er Manchester United nå blitt enige med Molde om å betale 7,2 millioner pund, eller rundt 79 millioner kroner, for å hente Solskjær som permanent manager dersom klubben ønsker seg denne løsningen til sommeren.

Flere engelske aviser meldte tirsdag at Molde får cirka 20 millioner kroner for å låne Solskjær ut i fire og en halv måned.

– Vi får en fair kompensasjon, men jeg vil ikke gå inn på noen tall, sa Molde-direktør Øystein Neerland til TV 2 Sporten tirsdag.

– Conte ønsker seg jobben

The Telegraph skriver imidlertid at tidligere Chelsea-sjef Antonio Conte skal være svært interessert i å bli Manchester Uniteds nye manager til sommeren.

Tottenham Hotspurs manager Mauricio Pochettino skal være Manchester Uniteds førstevalg når en permanent manager skal ansettes.

Manchester United skal være villig til å betale nær en halv milliard kroner for å få Mauricio Pochettino til sommeren. Det er summen som trolig må på bordet for at Tottenham slipper argentineren.

Men Conte skal være blant favorittene dersom Pochettino ikke vil ha jobben, og Telegraph Sport melder at italieneren skal være svært interessert i å overta på Old Trafford.

Neymar: – Det blir en annen spillestil

Samtidig har PSGs superstjerne Neymar uttalt seg om trenerendringene på Old Trafford. PSG møter som kjent Manchester United i Champions League i februar.

– Vi vet kvalitetene Manchester United har og vi vet at spillerne har en vinnermentalitet. De har endret manager og det vil bli en annen spillestil. De vil endre på mye, men vi vet hvilke kvaliteter de har, sier Neymar, ifølge

– Jeg elsker slike store kamper og det blir en glede å spille mot dem. Jeg ser frem til å møte Manchester United, slår Neymar fast.

Manchester United måtte også ut med cirka 270 millioner kroner for å bli kvitt José Mourinho lenge før kontrakten hans løp ut.

Solskjær gjennomfører sin første United-trening torsdag og skal presenteres for mediene fredag.

Lørdag leder han laget i bortekampen mot Cardiff.