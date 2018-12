I starten av november skrev Eva Midtbø et innlegg på Facebook hvor hun fortalte om mange stygge og krenkende kommentarer som folk hadde skrevet om sønnen hennes Johannes.

Meldingene ble skrevet via chatte-appen TikTok med anonyme brukere.

– Det er helt grusomt. Jeg forstår det rett og slett ikke, sier Midtbø til TV 2.

Johannes er født med en sjelden kromosomfeil som gjør at han ikke ser ut som alle andre, eller kommuniserer like godt som andre på sin egen alder.

Ville gi Johannes en drømmedag

– Da jeg leste om den saken, så traff det et ømt punkt i hjertet mitt. Jeg ble ordentlig uvel av det som ble skrevet. Det er noe av det verste jeg har sett, forteller landslags-profil og Sparta-spiller Tommy Kristiansen til TV 2 Sporten.

Kristiansen kom kjapt i kontakt med moren til Johannes, Eva og fortalte at 17-åringen hadde blitt invitert til en valgfri Sparta-kamp med fult opplegg.

Johannes hadde sett seg ut Sparta mot Vålerenga, og den kampen ble spilt tirsdag kveld.

Et fyrverkeri av en kamp

– Dette er jo kjempegøy, vi har aldri vært på hockeykamp før, vi har aldri vært i Sparta Amfi, så dette er en helt ny opplevelse for oss, forteller mamma Eva Midtbø noen timer før kampstart.

Sparta hadde invitert til middag før kampen, Johannes fikk en mengde Sparta-artikler som skjerf, T-skjorter og en lue, og i tillegg fikk Johannes og moren komme ned i garderoben og hilse på laget etter kampen.

– Det er kjempestas, vi hadde ikke forventet dette i det hele tatt. Men det er kjempeartig, jeg synes det er virkelig fint gjort, forteller Midtbø.

Guttene på isen skuffet heller ikke. Kampen endte tilslutt med 5-4 seier til Sparta etter Sudden Death.

– 20 hardinger bak seg her i Sparta

Det var god stemning i garderoben etter kamp, og Johannes fikk en hockeykølle av Kristiansen som resten av laget signerte.

– Johannes bragte lykke?

– Ja han gjorde det! Vi har hatt en tøff periode på isen. Gutta gleda seg veldig til at han skulle komme, vi så veldig fram til det. Det virker som Johannes brakte lykke til oss og vi håper han koste seg på kamp, sier Kristiansen.

Midtbø er også veldig fornøyd med hvordan dagen ble for sønnen, og for det initiativet Kristiansen og Sparta tar.

– Det er klart dette betyr mye. Spillerne er ofte i medias søkelys og da er det fint at de bruker det på denne måten.

Et initiativ Kristiansen gjorde med største glede.

– Jeg synes ikke folk skal være så tøffe bak et tastatur. Når jeg leste om Johannes så tenkte jeg at jeg som kanskje har en sterk stemme kan gå ut å si hva jeg synes om det, for slik mobbing hører ikke hjemme noe sted.

– Johannes skal vite at han har 20 hardinger bak seg her i Sparta, avslutter Kristiansen.