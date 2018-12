– Mange sier det bare er én dag, men det er ikke «bare én dag»

– Det er mellom 150 og 200 annonser om dette hvert år. Det er de som trenger hjelp fra alt til julemat eller julepynt fordi pengene man har må brukes på regninger og alt annet. Det er mange som sliter med å få gaver til barna sine eller at de ser at barna trenger vinterklær og vintersko. De har ikke råd til å kjøpe alt, forteller Kristine Eia Kirkholm. Hun jobber som informasjonsansvarlig på Finn.no

Ha et våkent blikk​

Alle de tre sin oppfordring er: Ha et våkent blikk for dette og se rundt deg nå i jula.

– Det betyr kjempemasse for de som mottar den henvendelsen, sier Firing Hvambsal.​

De får inn masse tegninger fra barn som takker for hjelpen de og familien har fått.

– Her ser vi barn fortelle oss at det hjelper å se og gi. Vi ser at flere gruer seg. Flere barn, unge og familier trenger hjelp og våger å be om det. De ber om hjelp til det de trenger, men først og fremst ønsker de seg det alle andre ønsker seg til jul: et fellesskap, et bord å sitte rundt og dele eller gi. Det kan være unge som skriver på lista si at de ønsker seg Spotify fordi de vet det er helt uoppnåelig innenfor familiens budsjett, sier Firing Hvambsal.

– Hva slags hjelp kan de få og av hvem?

– Det er jo veldig mange organisasjoner, inklusivt oss, som har et våkent blikk for dette i denne tiden. Det vi har er et fellesskap og møteplasser for barn, unge, familier og andre voksne gjennom hele advents- og juletiden, sier hun.