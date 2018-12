Rullekakebunn:

60 g usaltet smør

80 g hvetemel

3 egg

5 eggeplommer

25 g H-melk

7 eggehviter

70 g sukker

litt rød konditorfarge

Bringebærrør:

250 g bringebær

25 g sukker

3,5 gelatinplater

Bringebærsyltetøy:

285 g bringebær

200 g sukker

90 g glukose

1/2 sitron (kun saft)

1 g pektin

Pynt:

bringebær

melis

Slik gjør du:



Rullekakebunn: Kok opp smør, hvetemel og H-mek i en kasserolle. Hell blandingen i en bakebolle og tilsett eggeplommer og egg, litt av gangen, mens du rører til deigen får en glatt konsistens. Ha i konditorfarge. Pisk eggehvitene og sukkeret til marengs. Bland forsiktig alt sammen. Smør et tynt lag (ca. 1-2 cm) på et bakepapir og stek kakebunnen i ovnen på 160 grader til den er ferdig (ca. 20 minutter).

RULLEKAKE: Med litt konditorifarge blir rullekaken "julete". Foto: TV 2

Bringebærrør: Kok opp bringebær og sukker. Tilsett gelatin og avkjøl blandingen. Legg dette over på et plastfolie på langs og prøv å rulle blandingen sammen til et rør. Legg røret i fryseren i minimum 3 timer.

Bringebærsyltetøy: Kok opp alt sammen og la koke i ca. 2 minutter. Avkjøl.

Montering: Smør et tynt lag (ca. 1-2 mm) med bringebærsyltetøy over kakebunnen. Legg bringebærrøret på bunnen. Rull kakebunnen stramt sammen for å lage en flott rull. Sett kaken i kjøleskapet i minimum 1,5 time før servering. Kutt tuppen av begge endene for å få et fint snitt og et pent utseende. Pynt med for eksempel bringebær og litt melis.