Onsdag kveld gikk marokkanske myndigheter ut med bilder av tre menn som er etterlyst for å ha drept de to kvinnene i nærheten av fjellandsbyen Imlil. To av disse er i 20-årene, mens tredjemann er i 30-årene.

Torsdag morgen melder det franske nyhetsbyrået AFP at tre mistenkte er pågrepet i saken.

Pågripelsene fant sted i Marrakech etter intensiv etterforskning, ifølge kilden, som har kjennskap til etterforskningen.



Ifølge nyhetskanalen Kech24 ble de tre mistenkte pågrepet da de forsøkte å rømme området der den storstilte aksjonen foregår

Det er ikke kjent om det er pågrepne er de samme som ble etterlyst onsdag.

Undersøker video

Fra før har marokkanske myndigheter bekreftet at én mistenkt mann ble pågrepet tirsdag.

Mandag ble norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) funnet drept i sine egne telt i Atlasfjellene i Marokko. Drapene beskrives som særdeles brutale. Begge kvinnene studerte friluftsliv ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Bryne-kvinnen Maren Ueland (28) ble drept i Atlasfjellene. Foto: Privat

Nå spres en angivelig drapsvideo i sosiale medier. Både marokkansk politi, samt danske PET og norske Kripos, undersøker nå om filmen kan kobles til dobbeltdrapet i Marokko.

Flere lokale medier melder at alle fire skal ha sverget troskap til terrororganisasjonen IS. Medier i Marokko har tidligere skrevet at fremgangsmåten bar spor av IS, eller Daesh, som terrororganisasjonen blir kalt i den delen av verden.

Fordømmer drapene

Statsminister Erna Solberg (H) reagerer med avsky og fordømmelse på dobbeltdrapet i Marokko. Hun karakteriserer det som et brutalt og meningsløst angrep.

– Maren Ueland og Louisa Vesterager Jespersen mistet livet så altfor tidlig på en brutal måte. Våre tanker og vår medfølelse går til deres familier og venner i sorg, sier statsministeren.

Også Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen var torsdag ute og kommenterte dobbeltdrapssaken.

– Det gjør meg sint, men det gjør meg også stålsatt på at vi aldri må gi etter. Jeg vil gjøre ting en klart: vi dansker vil ikke gå på kompromiss med vårt åpne samfunn og våre liv. De verdier som er rotfestet i oss, er verdier vi skal verne om. Verdier som ligger dypt i enhver danske og som vi står sammen om i Danmark uansett religion, hudfarge, religion, politisk overbevisning eller hvilket land våre familier har røtter i.