Skrekklisten som bør bekymre Manchester United-fansen

Mourinho har en av verdens beste CV'er, noe han gang på gang påpekte mot slutten av Manchester United-tiden. Det var ikke nok til å beholde jobben.

– Det hjelper ikke hvor mye du har vunnet før om du ikke vinner nå. Det å gjøre omgivelsene oppmerksomme på at du har vunnet før, blir bare patetisk. Solskjær har vunnet mye som spiller for United, og det er derfor han er hentet dit. Han har en ganske unik standing som tidligere spiller. Det er ikke så mange av dem han skal trene nå som er blitt matchvinner i Champions League-finalen. Det skjønner fotballspillere. Sånne ting har de respekt for, sier Alsaker.

Respekten kan fort forsvinne om Solskjær ikke får resultater.

– Alt dette er respekten nå. Så handler det om hvordan han takler første møte med gruppen, hvordan første trening fungerer, hvordan han treffer med inngangen til første kamp og hvordan det går i den første kampen. Det er disse tingene som gjør at spillerne danner seg et inntrykk av den nye sjefen. Det er de tingene han må treffe med for at han skal bli en respektert sjef, sier Alsaker.

PS! Ingen managere i Premier League-historien har høyere poengsnitt enn Pep Guardiola (2,39). Han topper foran Maurizio Sarri (2,18), Sir Alex Ferguson (2,16), Antonio Conte (2,14) og Carlo Ancelotti (2,10).