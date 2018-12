Kampene som gir Klopp grunn til å glise

Over en periode på 13 dager skal det spilles 40 kamper i Premier League. Det sier seg selv at det blir slitne bein og trøtte hoder blant Premier League-spillerne.

Men noen kommer bedre ut av det tøffe kampprogrammet enn andre. Blant dem er ligaleder Liverpool.

Ti mot seks hviledager

Jürgen Klopp og hans mannskap starter på sitt juleprogram med en bortetur til Wolverhampton fredag, og får så en hvileperiode på fire dager før "boxing day" hjemme mot Newcastle. Deretter blir det kun to hviledager før kampen mot Arsenal, før fire dager med hvile venter før gigantmøtet med Manchester City 3. januar. Totalt får Liverpool ti hviledager i julestria.

– Det er kjempebra for dem. De fikk i tillegg fri før denne runden siden de var ute av ligacupen. I motsetning til andre sesonger der det er blitt hektisk i julen, så kunne ikke dette kommet mer beleilig for dem, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Fullstendig oversikt over juleprogrammet får du nederst i saken!

For Tottenham er situasjonen en helt annen.

De liljehvite spiller lille julaften kl. 17 borte mot Everton. Deretter går det slag i slag med Premier League-kamper hver tredje dag. Og ikke nok med det: etter at juleperioden er over med bortekampen mot Cardiff første nyttårsdag skal Harry Kane og Co. ut i kveldskamp i FA-cupen 4. januar mot Tranmere.

Sammen med Everton har Tottenham kun seks hviledager mellom kampene i juleperioden. Det er minst i Premier League.

– På topp (av listen over hviledager) er det to lag jeg anser som tittelfavoritter. I bunn er det eneste laget jeg tror kunne utfordret dem. Det gjør det mye vanskeligere for Spurs. Spesielt med tanke på at de kom inn i desember med en del skader og slitasje på troppen. For eksempel Eriksen, som jeg mener er deres beste spiller. Han er egentlig småskadet og må brukes varsomt. Han har en lysk/mageskade som gjør at han ideelt sett burde hvilt. Jeg tror ikke han kommer til å spille alle kampene. Kanskje han går glipp av en hel kamp – det gjør sjansene til å vinne mindre, sier Stamsø-Møller.

– Kun de beste makter det

Han vurderer Tottenham som favoritter i alle fire kampene som skal spilles i løpet av de kommende to ukene. Det er likevel ingen tvil om at det er en ulempe for Spurs at kampene kommer så tett, men gjennom høsten har Mauricio Pochettino fått vist frem at han også har en bredde som gjør laget i stand til å takle en høy belastning.