Ole Gunnar Solskjær skal lede sin første treningsøkt torsdag.

Like før klokken 09.00 norsk tid ankom Solskjær treningsanlegget Carrington.

Det første han gjorde var å gi resepsjonisten Cath norsk sjokolade da han ankom.

Solskjær landet i Manchester rundt kl. 19:30 onsdag kveld.

Etter å ha landet på den private delen av flyplassen i Manchester gikk ferden videre. Han sjekket han inn på Lowry hotell, der José Mourinho sjekket ut tidligere. Solskjær ble smuglet inn bakveien utenfor synshold for et stort medieoppbud utenfor.

Mourinho bodde på Lowry hotell under hele sitt opphold i Manchester.

Solskjær skal nå møte de ansatte før han leder Manchester United på treningsfeltet rundt klokken 12 norsk tid. Der har nordmannen nok å ta tak i.

– Det handler om å frigjøre spillernes potensial for Solskjær. Mange i garderoben var lei av Mourinho, og for Solskjær blir det nå viktig å frigjøre energi for spillerne, mener TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– Solskjær har få dager på seg til å få gjennom de største taktiske planene før Cardiff-kampen, men han må sørge for energi og selvtillit i garderoben.

– Hva kan Solskjær gjøre annerledes enn Mourinho?

– Solskjær spilte under Ferguson og vil ha lag som angriper. Molde har vært best når de angriper, og som United-sjef vil han ha et lag som går ut og styrer kamper. United har et lett program fremover, og i disse kampene vil de skape sjanser. Solskjær vil få mer ut av de beste offensive spillerne som Pogba og Lukaku, som har sett ut som de mistrives i garderoben. Solskjær må ut og legge armen rundt Pogba, og han må ut å legge en plan som spillerne tror på. Pogba kan få en nøkkelrolle i de første kampene, mener Mathisen.

Solskjær har aldri lagt skjul på at den store drømmen hans er å bli United-manager, og når muligheten bød seg var det nok umulig for 45-åringen å takke nei - selv om han bare blir United-manager frem til sommeren.

– Manchester United er i hjertet mitt og det er strålende å komme tilbake i denne rollen. Jeg ser virkelig frem til å jobbe med en talentfull spillerstall, støtteapparatet og alle i klubben, sier Solskjær i pressemeldingen fra Manchester United.

Overfor Moldes hjemmesider takker Solskjær for muligheten han nå blir gitt.

– I fotball vet man aldri hva som kan skje. Det får vi bevis for gang etter gang. Dette er en mulighet jeg måtte ta. Jeg gleder meg enormt til å få lede Manchester United fram til sommeren. Samtidig vil jeg følge nøye med hva som skjer her hjemme. Vi har bygd sten for sten og avslutningen av sesongen i år gir oss håp om nok en god sesong. Erling, Trond og Per Magne kommer til å gjøre en meget jobb mens jeg er borte. Samtidig vil jeg takke klubben, og Kjell Inge og Bjørn Rune for nok en gang å ønske meg lykke til i verdens største klubb, sier Solskjær.

