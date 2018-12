«Home Alone» eller «Alene hjemme» filmen fra 1990 ble en stor suksess.

Det er denne komedien som førte til at Macaulay Culkin ble en barnestjerne, og som banet vei for de fire oppfølgerne.

Alle filmene handler om den fiktive karakteren Kevin McCallister, som til stadighet blir etterlatt av familien hver gang de skal på ferie.

Den første filmen hadde en totalomsetning på svimlende 476.684.675 amerikanske dollar, noe som tilsvarer over fire milliarder norske kroner, ifølge Wikipedia.

Se den morsomme reklamen i toppen av saken!

Borte fra rampelyset

I perioden 1990–1994 var Culkin den desidert best betalte barnestjerne noensinne.

Han har vært åpen om at det var vanskelig å bli en så offentlig person i ung alder.

Etter filmsukssessen fulgte mange turbulente år, der han har slitt med både rus- og alkoholmisbruk. Han var lenge borte fra rampelyset, men har begynt å gjøre flere intervjuer de siste årene.

Google

På Google sin blogg forteller de at de har jobbet hardt med å få scenen i reklamen til å bli identiske med de i den orginale.

«Videoen viser en moderne Kevin, som viser oss hva som skjer når han finner ut at han har huset for seg selv og Google-assistenten på sin side».

Culkin sier til Google at han syns rekvisittene er fryktelig like de som var på filmsettet i 1990, og at han føler seg dratt tilbake i tid.

– Jeg tror og håper at folk vil digge dette, sier han.