Det skapte store overskrifter da Fredrik Skavlan (52) gikk fra NRK til TV 2, og oppmerksomheten ble ikke noe mindre da programmet begynte å rulle på skjermene i høst.

Spurt av barna

Seertallene har nemlig ikke vært i nærheten av det Skavlan er vant med.

– Vi er vant til å være størst og flinkest, også plutselig blir vi utfordret. Så har vi ikke seere, hvor er seerne liksom? Jeg ble spurt av barna mine hva jeg syntes om det da vi fikk tallene. Det var de første – skikkelig dårlige tall. Jeg svarte: «Ja, dette er veldig bra for pappas personlige utvikling». Og det mener jeg litt at det er, for det slo meg at jeg har ikke hatt så mye motstand, forteller Skavlan til God kveld Norge.

Inspirerende

Men han innrømmer at det er ikke noe kjekt å få de dårlige seertallene slengt rett i ansiktet av pressen.

– Det er ikke noe gøy, men det er ganske sunt. Når du i over 20 år har sittet som en proppmett konge på haugen, og hatt masse seere som tross alt kommer fra «Nytt på nytt». De kommer drivende inn i programmet, så du får dem på ett sølvfat. Da har jeg kjent at det hadde vært gøy å kjenne på følelsen av at du må jobbe for hver seer. Det er både inspirerende og en spennende utfordring, det kjenner hele redaksjonen på. Shit liksom, her får vi ingenting gratis. Og denne høsten synes jeg nesten har vært litt gøy, hevder han.

Gambling

På spørsmål om hvorfor han tok en slik supersuksess fra NRK og flytta det til TV 2, smiler han lurt.

– Nei. Du, det hender jeg spør meg selv og. Det var ingenting vi ikke visste da vi gjorde det, vi visste at det var risikabelt. Men jeg har ett litt annet perspektiv enn mange nordmenn, for meg så ser jeg på ett marked som er 13 millioner mennesker. Sverige og Norge. Det er ett marked hvor vi er kjempestore på lineær TV, også tenkte jeg at nå kan vi hoppe til noen som vil satse på oss digitalt. Så kom TV 2 og sa at «vi behøver noen som kan bygge opp vår digitale satsing». Vi tenkte: «Vi gambler med en tredjedel av markedet vårt.. La oss gjøre det», smiler han.

– Også blir jeg spurt veldig ofte om jeg angrer på det. Ja, det kan godt hende at jeg kommer til å gjøre det en dag. Men det jeg vet er at jeg også ville ha angret om jeg ikke gjorde det, sier han.

Nylig ble det kjent at TV 2 flytter Skavlan fra fredag til lørdag.